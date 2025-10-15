DIRECT. France - Maroc : un chef d'oeuvre collectif relance la qualification en finale, suivez le match

Ce mercredi soir, la France et le Maroc s'affrontent à Valparaíso au Chili pour une place en finale de la Coupe du monde U20. Suivez le match en direct.

En direct

23:35 - Beyuku en deux temps (1-1, 77e) Débordement et centre de Maamma. Au second poteau, Beyuku repousse de la tête en deux temps.

23:33 - Zidane en couverture (1-1, 75e) Match sérieux d'Elyaz Zidane ! Le défenseur central n'a rien laissé passer dans ce match à l'image d'un dégagement en touche devant Zabiri.

23:32 - Pas de penalty ! (1-1, 74e) Les Bleuets s'en sortent bien ! L'arbitre ne siffle pas de penalty.

23:31 - VAR appelée ! (1-1, 72e) Nouvelle situation litigieuse dans la surface française ! Sur un corner marocain, Maamma est à la lutte dans les airs avec Kamara. Derrière eux, Bourgault semble dévier la trajectoire du ballon de la main.

23:29 - Zabiri trop court ! (1-1, 71e) Olmeta peut souffler ! Lancé à la limite du hors-jeu, Maamma repique vers le centre du terrain et centre à ras-de-terre. Zabiri veut couper la trajectoire mais il est trop court.

23:28 - Les fautes s'enchaînent (1-1, 70e) Depuis quelques instants, la tension monte d'un cran et le match devient de plus en plus haché.

23:27 - Zidane vigilant (1-1, 69e) Bien pressé, Zidane la joue à l'expérience et obtient une faute devant sa surface.

23:24 - Possession tricolore (1-1, 66e) Depuis quelques minutes, les Bleues sont dans un véritable temps-fort.

23:22 - Benchaouch sort (1-1, 64e) Imparable dans cette demi-finale, Benchaouch sort sur civière, remplacé par Gomis.

23:21 - Benchaouch blessé (1-1, 63e) Sur l'action précédente, Benchaouch s'est blessé. Le portier va céder sa place à Gomis.

23:20 - Michal, encore lui ! (1-1, 61e) Très discret jusqu'à présent, Lucas Michal est passé proche de faire totalement basculer cette demi-finale ! Trouvé dans la surface par un ballon sublime de Benama, l'attaquant contrôle du pied droit dans les six mètres et frappe du pied gauche dans la foulée. Benchaouch détourne comme il peut en corner.

23:18 - Michal délivre les Bleuets ! (1-1, 59e) Une demi-heure avant la fin du temps réglementaire, Lucas Michal fait plier la défense marocaine ! Après un petit jeu et un enchaînement de passes devant la surface, Benama trouve Dabo au coeur de la surface. L'ailier centre à ras-de-terre pour l'attaquant qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets.

23:15 - Le capitaine sort (0-1, 57e) Essadak cède sa place à El Haddad pour le Maroc. Maamma hérite du brassard de capitaine.

23:14 - Centre téléphoné (0-1, 55e) Alors que les Bleuets ont le pied sur le ballon dans cette deuxième mi-temps, Benama adresse un centre qui termine directement dans les gants de Benchaouch.

23:12 - Majni exulte ! (0-1, 54e) Alors que Mmadi était passé, Majni tacle l'ailier et obtient un six mètres. Le défenseur marocain exulte après son intervention défensive.

23:11 - Le danger se rapproche (0-1, 52e) Mmadi fait la différence face à Majni dans son couloir. L'ailier centre mais ça revient sur Benama qui enroule. Benchaouch dévie comme il peut.

23:09 - Kamara se précipite (0-1, 51e) Après le rond central, Kamara a de l'espace mais le défenseur veut jouer vite. Sa passe forte à destination de Michal est interceptée.

23:07 - Maamma plus rapide (0-1, 48e) Après une perte de balle de Touré, les Marocains filent en contre-attaque. À la course avec Bourgault, Maamma est le plus rapide pour récupérer le cuir. Finalement, les Bleuets récupèrent le ballon après un centre dévié.

23:05 - Zabiri touché (0-1, 47e) Dans son intervention, Bermont touche Zabiri en prenant son pied d'appui. L'attaquant reste plusieurs secondes au sol avant de se relever difficilement.

23:04 - Ça repart ! (0-1, 46e) Les Lionceaux de l'Atlas donnent le coup d'envoi de la seconde période.

23:04 - Double changement Avant le début de la deuxième mi-temps, Sylla et Le Borge sont remplacés par Dabo et Mmadi.

23:03 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent.

22:49 - Mi-temps ! (0-1) C'est la pause au Estadio Elías Figueroa Brander où la France est menée 1-0 par le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde U20.

22:47 - Deuxième avertissement (0-1, 47e) Bermont fait mal sur son aile gauche. L'ailier résiste au retour adverse et centre mais Benchaouch anticipe et dégage du poing.