France - Maroc : 12 ans après, les U20 veulent éviter le piège marocain et marquer l'histoire

Ce mercredi soir, la France et le Maroc s'affronte à Valparaíso au Chili pour une place en finale de la Coupe du monde U20. Une confrontation au sommet entre des Bleuets ambitieux et une sélection marocaine surprenante.

L'équipe de France U20 à deux matchs d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football tricolore. Douze ans après le sacre mondial de la génération Pogba, Thauvin, Digne et Zouma, les Bleuets veulent poursuivre leur rêve. Ce mercredi soir, les hommes de Bernard Diomède affronte la talentueuse sélection marocaine. En quarts de finale, les deux nations ont respectivement éliminés les États-Unis (2-1) et la Norvège (2-1) pour rallier le dernier carré. Chez les Bleuets, cette édition 2025 du Mondial U20 est déjà un grand succès. Éliminés au 1er tour en 2023 et en huitièmes en 2017 et 2019, les Français rêvent d'un second titre après le sacre contre l'Uruguay en 2013.

Coup dur pour Bernard Diomède

Double buteur face à la Norvège, Saïmon Bouabré a été contraint de quitter l'équipe de France lundi, deux jours avant la demi-finale contre le Maroc. En effet, le milieu offensif de 19 ans a été rappelé par son club saoudien de NEOM. En effet, les clubs sont invités à respecter le calendrier FIFA qui prévoyait la fermeture de la fenêtre internationale ce mardi. Par conséquent, la formation saoudienne a demandé qu'il revienne afin qu'il puisse affronter Al-Qadisiyah (2e), dimanche. Le joueur formé à l'AS Monaco était déjà arrivé en cours de compétition pour disputer uniquement les huitièmes et quarts de finale, sur la fenêtre des matchs internationaux A et Espoirs.

Une sélection marocaine étonnante

Pour le Maroc, cette demi-finale est déjà historique, puisque la sélection marocaine U20 n'a jamais atteint une finale. Et son parcours dans cette édition 2025, marquée par des victoires contre le Brésil et les États-Unis, lui offre une nouvelle réputation et vient récompenser un travail initié depuis 2021. Vainqueur de la CAN U23 en 2023, médaillé de bronze aux JO 2024, finaliste de la CAN U20 et donc demi-finaliste de la Coupe du monde U20, le Maroc a entrepris un plan ambitieux pour former ses jeunes talents au plus haut-niveau. "Depuis 2021, nous sommes engagés dans une dynamique de performance portée par une vision stratégique claire, impulsée par le président M. Fouzi Lekjaa. Nous avons un modèle hybride et intelligent : certains joueurs sont issus de la formation locale, via les académies nationales et les centres de formation des clubs, tandis que d'autres ont été détectés en Europe, grâce à une cellule dédiée qui suit les jeunes talents binationaux, avec six scouts" , a détaillé le DTN Jamal Fathi.

À quelle heure débute France U20 - Maroc U20 ?

Le coup d'envoi du la demi-finale de la Coupe du monde U20 opposant la France au Maroc est prévu mercredi 15 octobre à 22h00 au stade Elías Figueroa Brander à Valparaíso (Chili).

Sur quelle chaîne regarder France U20 - Maroc U20 ?

Détenteurs des droits TV du la Coupe du monde U20, la chaîne numérique L'Équipe Live et sur la plateforme streaming Fifa + diffuseront l'affiche du dernier carré.

Comment regarder France U20 - Maroc U20 en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la demi-finale du Mondial U20 entre les Bleuets et les jeunes marocains sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur la chaîne L'Equipe ou vous créer un compte sur Fifa+.

Quelles sont les compositions probables de France U20 - Maroc U20 ?

France U20 : Olmeta (G) - Bourgault, Zidane, Kamara, Beyuku - Leborgne, Benama - Bermont, Nzingoula, Touré - N'Guessan.

Maroc U20 : Benchaouch (G) - Zahouany, Bakhty, Baouf, Maamar - El Haddad, Khalifi, Byar, Maamma - Zabiri, Yassine.