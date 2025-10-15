C'est le nouvel Haaland, il vaut 100 millions à 17 ans

Le jeune joueur attire déjà la convoitise des plus grands d'Europe.

Le Brésil a une nouvelle pépite ! Le sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne des moins de 17 ans, Carlos Eduardo Patetuci , a annoncé mardi la liste des 21 joueurs qui disputeront la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar en novembre prochain. Parmi eux figure l'attaquant Dell, joueur de Bahia âgé de 17 ans et mesurant 1,74 m, connu sous le nom de "Haaland del Sertao".

Il est l'un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2008 du Brésil avec notamment le latéral de São Paulo Angelo Henrique (16 ans) (qui signera à Strasbourg pour ses 18 ans) et l'attaquant de Gremio Gabriel Mec inclus dans la future génération star du football selon le Guardian. Son surnom, il le doit pour son instinct de buteur assez froid comme le Norvégien, son idole. Manchester City ou encore Milan ont le joueur dans le viseur, mais son club brésilien lui a déjà fait signer une clause libératoire de 100 millions.

Cette Coupe du monde des - de 17 ans sera suivie au Qatar du 3 au 27 novembre au Qatar. Le Brésil a été placé dans le groupe H de la Coupe du monde aux côtés du Honduras, de l'Indonésie et de la Zambie et est l'une des équipes favorites.