Zlatan Ibrahimovic s'incline : "C'est l'un des meilleurs joueurs au monde et il a remporté un championnat à lui seul"

Le Suédois a rendu hommage à ce joueur dont il est un grand fan.

La parole de Zlatan est rare et quand il parle, soit il se paye l'un des joueurs soit il le complimente. Et cette fois, bonne pioche pour l'international portugais Rafael Leao, Ibrahimovic a voulu lui rendre hommage !

Actuel directeur de l'AC Milan après avoir terminé sa carrière en Lombardie, Zlatan Ibrahimovic est souvent très élogieux face à son joueur portugais. "Bien sûr, on s'attend à de la magie, car Leão est magique ! Bien sûr, on parlera toujours de lui, car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, et je ne dis pas ça pour des raisons marketing, mais parce que j'ai joué au football. Je l'ai vu enfant, et maintenant il a deux enfants : c'est un sacré parcours. On dit qu'il a déjà 26 ans, mais j'ai mûri à 28. Et puis, quand on a gagné le championnat [en 2021/22], je peux dire qu'il l'a gagné tout seul."

Le Portugais admire également l'ancien joueur du PSG et n'hésite jamais à lui rendre hommage régulièrement. "Ibra m'a appris à ne jamais abandonner, avoir quelqu'un avec son expérience à côté de moi était très important. Avant un match fondamental, il me dit de prendre le terrain et de montrer à tout le monde ce que je vaux. C'était incroyablement important pour ma croissance" a-t-il lancé en interview il y a quelques mois.