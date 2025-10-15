"Je ne suis pas aussi fou que mon père" : Lisandru Olmeta dans l'ombre de son père

Le fils de l'ancien gardien de but est le titulaire dans les cages de l'équipe de France U20.

Titulaire dans les cages de l'équipe de France U20, Lisandru Olmeta est le fils de l'ancien gardien des Bleus, Pascal Olmeta. Remplaçant à Bastia en Ligue 2, il espère devenir un titulaire à part entière dans quelques semaines et débuter réellement sa carrière professionnelle.

Dans le vestiaire et selon des mots rapportés par le Parisien, on dit qu'il dégage "une vraie assurance" devant sa ligne de but. Mais selon lui, il n'est pas "aussi fou" que son père Pascal Olmeta, gardien de l'OM lors du titre de champion de France et finaliste de l'ancienne version de la Ligue des champions.

"Il dégage une grande maturité, la même que je pouvais transmettre quand j'avais 20 ans. Il est plus complet que moi" a analysé son père. Formé au Gazélec Ajaccio, après des débuts à l'AS Pietrosella, il a signé son premier contrat professionnel avec le Losc en 2023 jusqu'en 2028 avant de partir pour Bastia, barré par la concurrence chez les Dogues. Champion d'Europe U 17 en 2022, il a déjà été décisif lors d'une séance de tirs au but magique et continue de marquer les esprits. Zizou en personne a même félicité son père après la prestation de Lisandru face au Japon en quarts de la Coupe du monde U20, le qualifiant d'homme du match.