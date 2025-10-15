"Il faut juste le laisser tranquille" : Elyaz Zidane, la vraie relève de la famille ?

Benjamin de la famille Zidane, Elyaz Zidane a énormément de talent selon son sélectionneur.

Il n'est pour le moment pas le plus connu de la fratrie Zidane. Pourtant, il pourrait être celui qui percera au très haut niveau. Elyaz Zidane, 19 ans, membre de l'équipe réserve du Betis Séville en Espagne, va disputer une demi-finale de Coupe du monde U20 avec les Bleus.

Fils et héritier de son père, il a toute la confiance de Bernard Diomède, le sélectionneur. "En tant que gaucher, je sais reconnaître la qualité d'un gaucher, et Elyaz a cette finesse technique en plus de sa taille", explique t-il dans L'Équipe. "Il faut juste le laisser tranquille. Ça fait trois ans qu'on travaille pour qu'il se libère. Je suis content parce qu'il commence à s'exprimer à l'intérieur du collectif, alors que c'est très difficile pour lui. Il a des qualités pour aller au haut niveau, il faut juste qu'il joue. C'est difficile d'être un enfant de. On attend beaucoup de lui, certainement trop. Il ne faut pas oublier qu'à quelques jours près, c'est un 2006 (il est né le 26 décembre 2005, NDLR)". Pas encore professionnel et évoluant en D3, il est tout de même bien scruté en Espagne.