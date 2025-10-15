Mohamed Salah sur les listes électorales du Cameroun, l'improbable révélation

La photo de Mohamed Salah a été aperçue sur une liste électorale du Cameroun.

Star des terrains que ce soit à Liverpool ou avec la sélection égyptienne, Mohamed Salah est-il un candidat politique ? Au Cameroun, une improbable photo partagée sur les réseaux sociaux a agité tout le monde. L'activiste camerounais N'Zui Manto a partagé cette dernière et en a profité pour dénoncer une "fraude électorale". Sur sa publication on y découvre la photo de Mohamed Salah sur le registre d'électeurs d'un bureau de vote de la commune de Ngaoundéré qui devait voter ce dimanche 12 octobre pour l'élection présidentielle.

Son nom ? "Azert Qsdfg". Profession : fermier. Une vaste blague d'autant plus que le prénom et le nom correspondent aux cinq premières lettres que l'on trouve sur la première et la deuxième ligne d'un clavier Azerty. Pourtant, la liste "est bien authentique ", comme le confirme le média camerounais de fact-checking DataCheck.org.

La date de naissance complète de l'électeur est le 9 août 1985 et ne coïncide pas avec celle de l'Egyptien qui est le 15 juin 1992. Des suites de lettres sur le clavier, comme " WXCVB " sur la ligne 8 sont également inscrites sur la liste... Mais élément encore plus improbable, comme l'indique 20 minutes, le site de l'organe en charge de l'organisation du scrutin, Elecam, indique que le numéro d'inscription figurant à gauche sur la photo (première ligne) est bien associé à un certain "Azert Qsdfg" avec la photo de Mohamed Salah.

Fraude, magouille de l'élection, pour le moment les autorités n'ont pas vraiment donné leur avis sur la question...