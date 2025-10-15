Haaland s'affiche avec un sac à plus de 10 000 euros et dans une tenue surprenante, Yamal applaudi, Bellingham se moque

L'attaquant de Manchester City a pris la pause avant de jouer au golf.

Les footballeurs et la mode, c'est souvent un mariage à succès. Lors de l'arrivée des joueurs à Clairefontaine, il y a toujours une certaine attente des photographes et de la presse pour découvrir la tenue des joueurs comme Jules Koundé, Ibrahima Konaté etc... Des tenues toujours recherchées.

Le Norvégien Erling Haaland semble bien aimer la mode. Bien qu'assez discret sur sa vie privée et les réseaux, la star de Manchester City s'est affichée avec un look surprenant alors qu'il jouait au golf.

Une tenue digne d'un professeur d'histoire ou de géographie avec un sac Hermes d'une valeur tout de même de plus de 10 000 euros. En tout cas, la publication a fait réagir de nombreuses stars comme Lamine Yamal qui a applaudi la publication ou encore son ancien coéquipier, Bellingham qui de son côté s'est plutôt moqué de lui.