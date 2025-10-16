"T'es un gitan" : pour Zlatan Ibrahimovic, c'est l'un des moments les plus difficiles de sa carrière

Le géant suédois est revenu dans une émission italienne sur les insultes qu'il a subi en Italie.

Dans une émission italienne de Canale 5, animée par Silvia Toffanin avec l'ancienne chanteuse Laura Pausini ce mercredi 15 octobre, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son amour pour le Milan AC, ses enfants, mais aussi sur l'un des moments les plus difficiles de sa carrière.

Lors de la rencontre disputée le 31 octobre 2021, entre l'AS Roma et le Milan AC dans le mythique stadio Olimpico, le public l'a insulté à outrance et ce fut très difficile à encaisser pour le Suédois qui s'est servi des insultes pour en faire une force. "Je me souviens de ce jour-là. 50 000 personnes criaient "T'es un gitan" après le but. J'ai fait semblant de ne pas entendre, car j'en voulais encore plus, car c'était comme ça qu'ils me motiveraient. Sur le terrain, face à la haine, j'en ai fait encore plus, car j'avais besoin de motivation. Puis, quand le public a commencé à hurler, je me suis dit : "Plus fort, plus fort, plus fort". Puis l'arbitre m'a averti, ce que je ne comprends pas." Pour la petite histoire, l'ancien attaquant du PSG et son équipe du Milan AC ont remporté la rencontre sur le score de 2-1.

"J'ai travaillé, j'ai fait des sacrifices, j'ai lutté contre tous. J'ai dû être plus fort que les autres pour me faire connaître et avoir la chance de réussir. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai ouvert les portes aux secondes générations en Suède" a également lancé Zlatan Ibrahimovic dans son entretien très sincère.