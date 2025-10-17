DIRECT. PSG - Strasbourg : suivez le match

Le PSG affronte Strasbourg ce vendredi au Parc des Princes dans un choc qui sent bon l'Europe en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

20:52 - BUT ! Barcola marque pour le PSG (1-0) ! Le PSG prend l'avantage dans ce début de rencontre ! Barcola est trouvé sur l'aile gauche et réussit un bon contrôle avant de bien enchaîner devant Guéla Doué. Il trouve ensuite dans la surface Désiré Doué qui lui remet dans le bon tempo. L'ailier français contrôle le cuir avant de tromper Panders sans trembler. C'est superbe et ça fait 1-0 !

20:47 - Strasbourg presse haut Sans surprise, connaissant Liam Rosenior et sa façon de jouer, le Racing de Strasbourg presse haut les Parisiens et n'ont pas peur de jouer.

20:46 - C'est parti entre le PSG et Strasbourg ! M. Turpin siffle le coup d'envoi de ce premier match de la 8e journée de Ligue 1 entre le PSG et Strasbourg ! Ce sont les Parisiens qui engagent pour ces 45 premières minutes et qui, comme d'habitude, envoient directement le ballon en touche près du poteau de corner.

20:42 - La Ligue 1 met Octobre rose à l'honneur En l'honneur d'octobre rose, la Ligue 1 participe à cette opération visant à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le PSG arbore d'ailleurs un maillot spécial pour l'occasion. Ce sont des femmes qui ont souffert ou qui souffrent de la maladie qui sortent avec les joueurs sur la pelouse, tandis qu'une de ces femme va donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre entre le PSG et Strasbourg. Une très belle initiative !

20:38 - Les frères Doué opposés Comme la saison dernière, les deux frères Doué vont être opposés ce vendredi soir lors du match entre le PSG et Strasbourg. Désiré Doué fait son retour sur les pelouses après plus d'un mois d'absence et débute dans le milieu du terrain du PSG. Guéla Doué est lui aussi titulaire dans la défense à 3 alsacienne.

20:33 - Strasbourg talonne le PSG en 2025 Sur l'année 2025, Strasbourg est l'une des seules équipes françaises à talonner le Paris Saint-Germain en championnat. Strasbourg a déjà remporté 17 matches de Ligue 1 en 2025, soit son meilleur total sur une année civile depuis 1996 (18). La seule équipe à avoir remporté plus de matches dans l’élite cette année n’est autre que… le PSG (19). Un bilan évoqué par Liam Rosenior en conférence de presse ce jeudi: "En 2025, nous sommes la deuxième équipe qui performe le mieux après le PSG, nous ne sommes qu’à cinq points sur l’année civile."

20:27 - Rosenior décrit le PSG comme "la meilleure équipe du monde" Liam Rosenior est bien conscient de la tâche qui attend son équipe, mais cela ne lui fait pas peur et l'entraîneur de Strasbourg veut aller chercher la victoire face à ce qu'il considère comme "la meilleure équipe du monde", dont il a reconnu s'inspirer dans son travail avec cette jeune équipe alsacienne. "Je montre à mes joueurs des vidéos du PSG, mais aussi de Manchester City, de Chelsea, d'Arsenal, du Bayern, a expliqué le coach anglais. Pour devenir le meilleur, il faut observer les meilleurs, voir comment ils se comportent, comment ils jouent. Pour nous, le PSG est un modèle. Leur approche du jeu est similaire à la nôtre."

20:21 - Luis Enrique craint Strasbourg Après le match emballant de la saison passée (4-2), les Parisiens se méfient de cette équipe du Racing qui n'a pas peur de jouer, quel que soit l'adversaire. "Après la trêve, c'est toujours un match difficile. Ils ont une très bonne équipe, les résultats sont là, a reconnu Luis Enrique en conférence de presse ce jeudi. C'est aussi une très jeune équipe. Ce sera serré et costaud." Avant de retrouver la Ligue des champions mardi prochain sur la pelouse du Bayer Leverkusen, le PSG va donc devoir négocier avec sérieux l'un des rendez-vous de sa saison de Ligue 1, avec une équipe toujours loin d'être au complet.

20:15 - Un match diffusé sur Ligue1+ Ce match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Strasbourgeois, à partir de 20h45 ce vendredi 17 octobre, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.

20:09 - Strasbourg: Encisco et Panichelli débutent Du côté de Strasbourg, deux absents vont certainement manquer à Liam Rosenior ce soir : le buteur et capitaine Emmanuel Emegha mais aussi le vice-capitaine, le défenseur Mamadou Sarr. L'entraîneur anglais a aussi dû prendre en compte la fatigue accumulée durant la trêve internationale pour composer son équipe ce vendredi au Parc des Princes, mais il ne touche pas à son habituel 3-4-3. Moreira et Encisco accompagnent Panichelli devant. Le onze de départ de Strasbourg : Penders - G. Doué, Högsberg, Doukouré - Ouattara, El-Mourabet, Barco, Chilwell - Encisco, Panichelli, Moreira.

20:03 - PSG: Luis Enrique innove encore Luis Enrique a récupéré une partie des nombreux absents de son effectif, mais Ousmane Dembélé, Joao Neves, Marquinhos et Fabian Ruiz sont encore à l'infirmerie. Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Désiré Doué sont en revanche de retour. Mais le coach espagnol a décidé de faire souffler des éléments qui ont beaucoup joué avec leur sélection durant la trêve, comme Hakimi, Pacho ou Mendes. Kang-in Lee débute une nouvelle fois à la place de Vitinha au milieu, accompagné de Désiré Doué, qui retrouve directement une place de titulaire. Le onze de départ du PSG: Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Mayulu, Lee, D. Doué - Mbaye, Ramos, Barcola.

19:57 - Strasbourg n'a jamais gagné à Paris Malgré les absences, cette rencontre s'annonce spectaculaire, avec des Parisiens qui doivent défendre leur première place au classement de Ligue 1 face à ces surprenants Strasbourgeois, qui pointent à la troisième place et qui pourraient s'emparer provisoirement de la tête en cas de succès sur la pelouse du Parc des Princes ce vendredi. Plus facile à dire qu'à faire, puisque le Racing n'a tout simplement jamais gagné face au PSG au Parc. Depuis le premier affrontement, en 1975, le bilan en championnat est de 27 succès du PSG pour 7 matchs nuls.

19:51 - Un match mal placé dans le calendrier Le Paris Saint-Germain accueille ce vendredi soir l'équipe surprise de ce début de saison en Ligue 1, le RC Strasbourg, en ouverture de la 8e journée de championnat. Un match un peu mal placé pour les deux équipes puisque de nombreux internationaux ont beaucoup joué durant la trêve internationale, ce qui oblige les deux entraîneurs, Luis Enrique et Liam Rosenior, à ne pas mettre sur la pelouse leur meilleure équipe possible. Sans évoquer les blessés, dont les absences risquent de peser ce soir.