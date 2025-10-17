PSG - Strasbourg : Paris veut éviter le piège et peut compter sur de nombreux retours

Après la trêve internationale et avant le retour de la Ligue des champions, le PSG reçoit Strasbourg pour un choc de haut de tableau de la 8e journée de Ligue 1 ce vendredi soir (20h45).

Le Paris Saint-Germain accueille l'équipe surprise de ce début de saison en Ligue 1, le RC Strasbourg, en ouverture de la 8e journée de championnat ce vendredi soir (à partir de 20h45). Un match mal placé puisque de nombreux internationaux des deux équipes ont beaucoup joué durant la trêve internationale, ce qui obligera peut-être les deux entraîneurs, Luis Enrique et Liam Rosenior, à ne pas mettre sur la pelouse leur meilleure équipe possible.

Mais cette rencontre s'annonce malgré tout spectaculaire, avec des Parisiens qui doivent défendre leur première place au classement de Ligue 1 face à ces surprenants Strasbourgeois, qui pointent à la troisième place et qui pourraient s'emparer provisoirement de la tête en cas de succès sur la pelouse du Parc des Princes ce vendredi. Plus facile à dire qu'à faire, puisque le Racing n'a tout simplement jamais gagné face au PSG au Parc. Depuis le premier affrontement, en 1975, le bilan en championnat est de 27 succès du PSG pour 7 matchs nuls.

Rosenior voit le PSG comme "un modèle"

Liam Rosenior est bien conscient de la tâche qui attend son équipe, mais cela ne lui fait pas peur et l'entraîneur de 41 ans veut aller chercher la victoire face à ce qu'il considère comme "la meilleure équipe du monde", dont il a reconnu s'inspirer dans son travail avec cette jeune équipe alsacienne. "Je montre à mes joueurs des vidéos du PSG, mais aussi de Manchester City, de Chelsea, d'Arsenal, du Bayern, a expliqué le coach anglais. Pour devenir le meilleur, il faut observer les meilleurs, voir comment ils se comportent, comment ils jouent. Pour nous, le PSG est un modèle. Leur approche du jeu est similaire à la nôtre."

Après le match emballant de la saison passée (4-2), les Parisiens se méfient également de cette équipe du Racing qui n'a pas peur de jouer, quel que soit l'adversaire. "Après la trêve, c'est toujours un match difficile. Ils ont une très bonne équipe, les résultats sont là, a reconnu Luis Enrique en conférence de presse ce jeudi. C'est aussi une très jeune équipe. Ce sera serré et costaud." Avant de retrouver la Ligue des champions mardi prochain sur la pelouse du Bayer Leverkusen, le PSG va donc devoir négocier avec sérieux l'un des rendez-vous de sa saison de Ligue 1, avec une équipe toujours loin d'être au complet.

Les compos de PSG - Strasbourg : des absents des deux côtés

Luis Enrique a récupéré une partie des nombreux absents de son effectif, mais Ousmane Dembélé, Joao Neves et Fabian Ruiz sont encore à l'infirmerie. Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Désiré Doué et Marquinhos sont en revanche de retour. Mais le coach espagnol pourrait devoir faire souffler des éléments qui ont beaucoup joué avec leur sélection durant la trêve, comme Hakimi, Pacho ou Mendes.

Le onze de départ probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Mayulu, Vitinha (cap.), Lee - Mbaye, Ramos, Barcola.

Du côté de Strasbourg, deux absents vont certainement manquer à Liam Rosenior ce soir : le buteur et capitaine Emmanuel Emegha mais aussi le vice-capitaine, le défenseur Mamadou Sarr. L'entraîneur anglais doit aussi prendre en compte la fatigue accumulée durant la trêve internationale pour composer son équipe ce vendredi au Parc des Princes, mais il ne devrait pas toucher à son habituel 3-4-3.

Le onze de départ probable de Strasbourg : Penders - G. Doué, Högsberg, Doukouré - Ouattara, El-Mourabet, Barco, Moreira - Godo, Panichelli, Lemaréchal.

Heure, chaîne, comment voir PSG - Strasbourg en direct

Ce match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Strasbourgeois, à partir de 20h45 ce vendredi 17 octobre, il faudra se rendre, sur le site de Ligue 1+.

Pour cette rencontre de la 8e journée de Ligue 1, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce choc face au Racing. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,2 et 1,5 tandis que celle d'une victoire des Strasbourgeois au Parc des Princes se situe entre 9 et 10. La cote pour un match nul est d'environ 6.