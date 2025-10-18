Barcelone - Gérone : l'incertitude règne autour de Yamal

Le FC Barcelone reçoit Gérone ce samedi à l'occasion de la 9e journée de la Liga. Le Barça tentera de reprendre provisoirement la tête du Championnat.

Objectif première place pour le FC Barcelone. Les Blaugranas sont deuxièmes avant le début de cette 9e journée de Liga et pourraient mettre la pression sur le Real Madrid qui jouera ce dimanche. Mais les hommes d'Hansi Flick vont devoir se relever après avoir enchainé deux revers de suite pour la première fois en 2025. En plus de la défaite face au PSG (1-2) en Ligue des champions, les Barcelonais ont aussi été corrigés à Séville avant la trêve internationale (1-4). Une nouvelle contre-performance ce samedi ferait tâche.

Surtout que Gérone connait une première partie de saison délicate. Les Catalans occupent la 18e place mais ont débloqué leur compteur de victoires juste avant la trêve. Ce succès a certainement donné un peu de sursis au coach Michel fortement menacé par ce début d'exercice 2025-2026. Gérone peut capitaliser sur les cinq dernières confrontations directes où le bilan entre les deux clubs est très serré (2v, 2d, 1n).

A quelle heure débute le match Barcelone - Gérone ?

Le match Barcelone - Gérone débutera à 16h15 ce samedi. Il se déroulera à l'Estadio Lluis-Companys de Barcelone.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Barcelone - Gérone ?

Bein Sports 3 diffusera ce match de la 9e journée de Liga entre le FC Barcelone et Gérone.

Quelle diffusion streaming pour le match Barcelone - Gérone ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Barcelone - Gérone. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Barcelone - Gérone ?

Hansi Flick doit faire face à un grand nombre d'absents. Raphinha, Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Lewandowski, Dani Olmo sont blessés et forfaits pour ce match. Le coach allemand peut, en revanche, compter sur Lamine Yamal même si ce dernier pourrait être préservé au coup d'envoi de la rencontre. Le XI probable du Barça : Szczesny - Kounde, Christensen, Cubarsi, Balde - De Jong, Pedri, Fermín - Roony, Rashford, Torres.

Au même titre que Flick, Michel ne pourra pas compter sur un certain nombre de joueurs pour ce déplacement à Barcelone. Artero, Juan Carlos, Ounahi, Ruiz, Tsygankov et Van de Beek sont blessés alors que Frances et Martin purgeront une suspension. Le XI probable de Gérone : Gazzaniga - Reis, Blind, Rincon - Moreno, Witsel, Kourouma, Martinez, Portu - Vanat, Gil.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Barcelone - Gérone ?

Betclic : Barcelone 1,13 / Nul 8 / Gérone 12,50

Unibet : Barcelone 1,15 / Nul 7,15 / Gérone 11,20

Winamax : Barcelone 1,16 / Nul 7,50 / Gérone 12