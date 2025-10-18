DIRECT. Barcelone - Gérone : encore un montant touché, les Blauragana toujours accrochés, suivez le match

Le FC Barcelone reçoit Gérone ce samedi à l'occasion de la 9e journée de la Liga. Le Barça tentera de reprendre provisoirement la tête du Championnat. Suivez le match en direct.

En direct

17:30 - Yamal ne passe pas (55') Après une combinaison avec Pedri, Yamal rentre dans la surface mais est pris dans l'étau adverse.

17:28 - Gazzaniga sans risque ! (54') Yamal prend sa chance depuis une longue distance. Sa frappe est cadrée et Gazzaniga ne se risque pas à capter le cuir.

17:26 - ET LE POTEAU ! (53') Les joueurs continuent de toucher du bois dans ce Barcelone - Gérone. Fermin fait une entrée déterminante et provoque beaucoup. Sa frappe est repoussée par le poteau.

17:25 - Compliqué pour Yamal (51') Fermin se retourne et cherche Yamal dans la profondeur. La passe du milieu espagnol est bien trop profonde.

17:23 - Sublime mouvement de Gérone (49') Les visiteurs s'offrent la première grosse occasion de ce second acte. Gil réalise un petit festival et combine avec Roca avant une frappe déviée qui a presque trompé Szczęsny.

17:22 - L'initiative de Fermin (48') Sur l'un de ses premiers ballons, Fermin Lopez va vite de l'avant et finit par une frappe puissante qui est captée par Gazzaniga.

17:21 - Un premier corner (47') Pedri continue de provoquer et sa passe déviée finit en corner. Le premier de la seconde période de ce Barcelone - Gérone.

17:21 - La météo a bien changé (47') La pluie s'abat désormais au dessus de Barcelone et rajoute encore un peu plus de piment à cette rencontre qui n'en manquait pas.

17:20 - Un changement à la mi-temps (46') Hansi Flick n'attend pas plus et fait un changement à la mi-temps de ce Barcelone - Gérone. Fermin Lopez a remplacé Toni Fernandez très timide dans le premier acte.

17:20 - La deuxième période débute Après un premier acte de haute volée, les deux formations sont de retour sur la pelouse de Montjuic. Ce Barcelone - Gérone est encore loin d'avoir livré son verdict.

17:03 - C'est la pause ! Une première période géniale qui se termine sur ce score de parité. Ce Barcelone - Gérone a commencé très fort avec deux buts sublimes et des occasions de partout. Le Barça s'en sort plutôt bien.

17:01 - Deux minutes de plus (45') Le temps additionnel tombe dans cette première période qui est passée très très vite.

17:00 - Rashford un peu court (45') Yamal continue d'insister avec ses centres. Celui-ci est encore un peu long pour Rashford qui arrivait lancé au second poteau.

16:59 - Un centre trop long (43') Yamal cherche un partenaire au centre. L'Espagnol s'applique mais son geste n'est finalement pas assez bien assuré pour trouver preneur.

16:58 - La sortie de Gazzaniga (42') Yamal recherchait De Jong mais la passe de l'international espagnol est fuyante. Gazzaniga peut sortir.

16:56 - ENCORE UNE !! (41') Sur une superbe sortie de balle de Gérone, Moreno trouve Witsel au point de pénalty qui est à quelques centimètres d'inscrire un doublé. Son plat du pied fuit le cadre adverse pour quelques millimètres.

16:55 - QUEL MANQUÉ ! (39') Encore une énorme occasion pour Gérone. Gil profite encore des largesses défensives du Barça mais son plat du pied s'envole loin au-dessus des cages barcelonaises.

16:54 - Nouvelle reprise de Yamal (38') Sur un centre repoussé par la défense de Gérone, Yamal n'hésite pas une seconde et déclenche une volée depuis l'extérieur de la surface. C'est largement hors cadre.

16:53 - Et un nouveau geste acrobatique (37') C'est football champagne à Montjuic. Yamal tente à son tour un geste acrobatique. La défense de Gérone sort sur l'Espagnol et concède un corner.

16:52 - Le repli de Koundé (36') L'ancien joueur du FC Séville fait un sublime retour pour empêcher l'action de Gérone d'aller à son terme.

16:50 - Garcia à son tour (34') Dans un match où les buts fous sont de sortie, Garcia tente une reprise de volée depuis l'extérieur de la surface. Il a moins de réussite que Witsel.

16:48 - La défense barcelonaise prend des risques (33') Les Blaugrana jouent très haut y compris la défense. Gérone tente d'en profiter avec beaucoup d'appels dans le dos.

16:47 - Un contre express du Barça (32') Les Blaugrana se relancent très vite sous l'impulsion de Pedri. Yamal est ensuite servi mais ne bénéficie pas d'un contre favorable et finit par perdre la maitrise du cuir.

16:46 - LA BARRE SAUVE GÉRONE ! (30') Après le poteau de Portu, c'est Rashford qui trouve un montant. Son coup-franc puissant fracasse la barre transversale.