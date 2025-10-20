DIRECT. Maroc - Argentine : Magnifique bijou de Zabiri, suivez le match

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Maroc défie l'Argentine en finale de la Coupe du monde U20 à Santiago. Les Lionceaux de l'Atlas rêvent d'un premier sacre mondial face à la sélection la plus titrée du tournoi.

En direct

01:23 - 24' - Le but de Zabiri (vidéo) Revivez en vidéo le magnifique but de Zabiri qui a permit au Maroc d'ouvrir le score

01:22 - 20' - Prestianni peu en vue Le maître à jouer Argentin est très peu trouvé par ses coéquipiers dans ce début de match et peine à influer sur le jeu

01:19 - 17' - Yassine dégage en catastrophe Sur un cnetre de Soler dans la surface, Yassine dégage en catastrophe, mais la pression Argentine s'accentue

01:15 - QUEL BIJOU DE ZABIRI (0-1) Quelle sublime coup franc de l'attaquant Marocain qui enveloppe parfaitement sa frappe et trompe Barbi. 1-0 pour le Maroc, quelle sensation !

01:11 - 10' - Coup franc pour le Maroc La faute de Barbi est en dehors de la surface sur Zabiri, carton jaune pour le gardien et coup franc pour les Marocains juste à l'entrée des 16 mètres. L'Argentine s'en sort bien

01:07 - 6' - Lob de Zabiri Sur un joli ballon en profondeur, Zabiri parvient à se présenter seul face à Barbi, il lobe le gardien, le ballon sort hors carde, mais l'attaquant semblait être gêné par une sortie hasardeuse d'un défenseur adverse. Le staff marocain a brandi le carton vert pour visionnage de la VAR

01:04 - 3' - Soler au sol Le milieu de terrain argentin a été touché par un coup de coude de Baouf, le jeu est arrêté

01:02 - C'est parti ! Le coup d'envoi de cette finale a été donné par l'arbitre Italien.

00:55 - Entrée des joueurs ! Les 22 joueurs font leur apparition sur la pelouse d'Estadio Nacional de Santiago, qui est bien garni pour l'épilogue de ce Mondial. On notera la présence de Gianni Infantino parmi les spectateurs

00:50 - Les derniers vainqueurs du Mondial U20 Ci-dessous les huit derniers lauréats du Mondial U20 2023 – Uruguay

2019 – Ukraine

2017 – Angleterre

2015 – Serbie

2013 – France

2011 – Brésil

2009 – Ghana

2007 – Argentine

00:43 - Un italien au sifflet Cette finale sera dirigée par l'rbitre Italien Maurizio Mariani

00:36 - Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre ? Cette finale de la Coupe du Monde sera diffusée en exclusivité sur l'Equipe TV. Vous pouvez aussi suivre le match en streaming sur l'équipe live foot ou la chaîne FIFA+

00:30 - Silvetti sur le banc Le héros de la demi-finale Argentine-Colombie, Mateo Silvetti commencera le match sur le banc.

00:21 - Le onze marocain Hormis l'absence du gardien Yanis Benchaouch, pas de grosses surprises dans la compo marocaine. Le XI de départ est comme suit : Gomis - Maamar, Baouf, Byar, Maama - Essadak, Zahouani, Gessime, Khalify, Bakhti - Zabiri