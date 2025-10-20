DIRECT. Maroc - Argentine : Magnifique bijou de Zabiri, suivez le match
Dans la nuit de dimanche à lundi, le Maroc défie l'Argentine en finale de la Coupe du monde U20 à Santiago. Les Lionceaux de l'Atlas rêvent d'un premier sacre mondial face à la sélection la plus titrée du tournoi.
01:23 - 24' - Le but de Zabiri (vidéo)
Revivez en vidéo le magnifique but de Zabiri qui a permit au Maroc d'ouvrir le score
YASSIR ZABIRI OUVRE LE SCORE EN FINALE DE COUPE DU MONDE U20 ! ????????????????????— ???? Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) October 19, 2025
pic.twitter.com/jnNoMRyITQ
01:22 - 20' - Prestianni peu en vue
Le maître à jouer Argentin est très peu trouvé par ses coéquipiers dans ce début de match et peine à influer sur le jeu
01:19 - 17' - Yassine dégage en catastrophe
Sur un cnetre de Soler dans la surface, Yassine dégage en catastrophe, mais la pression Argentine s'accentue
01:15 - QUEL BIJOU DE ZABIRI (0-1)
Quelle sublime coup franc de l'attaquant Marocain qui enveloppe parfaitement sa frappe et trompe Barbi. 1-0 pour le Maroc, quelle sensation !
01:11 - 10' - Coup franc pour le Maroc
La faute de Barbi est en dehors de la surface sur Zabiri, carton jaune pour le gardien et coup franc pour les Marocains juste à l'entrée des 16 mètres. L'Argentine s'en sort bien
01:07 - 6' - Lob de Zabiri
Sur un joli ballon en profondeur, Zabiri parvient à se présenter seul face à Barbi, il lobe le gardien, le ballon sort hors carde, mais l'attaquant semblait être gêné par une sortie hasardeuse d'un défenseur adverse. Le staff marocain a brandi le carton vert pour visionnage de la VAR
01:04 - 3' - Soler au sol
Le milieu de terrain argentin a été touché par un coup de coude de Baouf, le jeu est arrêté
00:55 - Entrée des joueurs !
Les 22 joueurs font leur apparition sur la pelouse d'Estadio Nacional de Santiago, qui est bien garni pour l'épilogue de ce Mondial. On notera la présence de Gianni Infantino parmi les spectateurs
00:50 - Les derniers vainqueurs du Mondial U20
Ci-dessous les huit derniers lauréats du Mondial U20
- 2023 – Uruguay
- 2019 – Ukraine
- 2017 – Angleterre
- 2015 – Serbie
- 2013 – France
- 2011 – Brésil
- 2009 – Ghana
- 2007 – Argentine
00:36 - Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre ?
Cette finale de la Coupe du Monde sera diffusée en exclusivité sur l'Equipe TV. Vous pouvez aussi suivre le match en streaming sur l'équipe live foot ou la chaîne FIFA+
00:30 - Silvetti sur le banc
Le héros de la demi-finale Argentine-Colombie, Mateo Silvetti commencera le match sur le banc.
???????????? Argentina’s starting XI for the ???????????????????? against Morocco! ????????#U20WC pic.twitter.com/Ok1iuKe2Hg— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) October 19, 2025
00:21 - Le onze marocain
Hormis l'absence du gardien Yanis Benchaouch, pas de grosses surprises dans la compo marocaine. Le XI de départ est comme suit : Gomis - Maamar, Baouf, Byar, Maama - Essadak, Zahouani, Gessime, Khalify, Bakhti - Zabiri
???? تشكيلة منتخبنا الوطني أمام الأرجنتين— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 19, 2025
???????????????????????????????? ???????? for the World Cup Final against Argentina ????#DimaMaghrib ???????? pic.twitter.com/BXON82FZPm
00:14 - Le parcours du Maroc
Les hommes de Mohamed Ouahbi ont battu batu l’Espagne 2-0, puis le Brésil 2-1 au premier tour avant de perdre face au Mexique (0-1)
En huitièmes, ils ont éliminé l'Uruguay 1-0 avant de sortir les USA en quarts 3-1.
En demi-finale, le Maroc a tenu tête à la France 1-1 avant de l'emporter 5-4 aux tirs au but.