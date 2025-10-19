Maroc - Argentine : les Lionceaux en quête du titre planétaire sans leur héros

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Maroc défie l'Argentine en finale de la Coupe du monde U20 à Santiago. Les Lionceaux de l'Atlas rêvent d'un premier sacre mondial face à la sélection la plus titrée du tournoi.

Les surprenants Marocains ne sont donc plus qu'à une marche de leur rêve de conquérir le sacre planétaire. Après un parcours exemplaire, ils défieront l'Argentine en finale pour tenter d'inscrire leur nom au palmarès mondial. Quelle qu'en soit l'issue, ce rendez-vous confirme l'émergence du Maroc parmi les nouvelles puissances du football mondial, trois ans après l'exploit de la sélection A au Mondial qatari et un an après la médaille de bronze glanée aux Jeux olympiques.

Benchaouch sur la touche

Sortis d'une poule relevée, Les Lionceaux ont dominé tour à tour l'Espagne, le Brésil, les États-Unis et la France au terme d'une demi-finale héroïque (1-1, 5-4 t.a.b). Ce succès, les Marocains l'ont bâti sur une solidarité sans faille, un pressing intelligent et une mentalité forgée par la diaspora. Mais le rêve a un prix, le Maroc devra disputer cette finale sans son gardien titulaire Yanis Benchaouch, blessé au quadriceps face aux Bleuets. Héros des tours précédents, le portier de l'AS Monaco regardera la rencontre depuis le banc, il sera sans doute remplacé par Ibrahim Gomis. Une absence cruelle, mais pas de quoi ébranler la confiance d'un groupe soudé.

" On va juste de nouveau se calmer. C'est très bien ce qu'on fait ", tempérait Mohamed Ouahbi après la demi-finale, au micro du média public marocain. " Mais l'objectif, c'est qu'on puisse rentrer avec la coupe. Le trophée est là, à un match. Incha Allah, aller le chercher avec le même état d'esprit, la même confiance, et toujours avec la même humilité. " L'ancien formateur d'Anderlecht, nommé à la tête des U20 marocains en 2022, a bâti une équipe à son image : disciplinée, ambitieuse et cosmopolite. De nombreux jeunes issus de la diaspora, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, portent les couleurs du Maroc . Ali Maamar, Anas Tajaouart et Ismael Baouf, tous formés à Neerpede (quartier bruxellois) et qui évoluent en Challenger Pro League (2e division Belge) ou aux Pays Bas. Le melting-pot de Ouahbi reflète la diversité et la maturité d'un football marocain désormais à la pointe du développement mondial.

Silvetti, le danger argentin

En face, l'Argentine de Diego Placente ne manque ni de talent ni d'expérience. Ancien défenseur de Bordeaux, Placente dirige une Albiceleste fidèle à sa tradition de formation, technique, passionnée et disciplinée. Vainqueurs de la Colombie (1-0) grâce à Mateo Silvetti, coéquipier de Lionel Messi à l'Inter Miami, les jeunes Argentins visent une septième étoile après leurs sacres de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 et 2007. Avec des talents issus de Benfica, River Plate et Boca Juniors, la sélection la plus titrée de la compétition s'avance en favorite, mais reste méfiante face à l'adversaire marocain.

Alors qu'on attendait peut-être l'équipe de France à ce stade, cette finale inattendue mais pleine de promesses opposera donc des Argentins, rompus à l'exercice des grandes échéances, aux fougueux Lionceaux marocains, qui souhaiteront rugir une dernière fois. Le duel se tiendra dans l'enceinte mythique de l'Estadio Nacional de Santiago, théâtre des plus grandes pages du football sud-américain.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre le Maroc et l'Argentine aura lieu dans la nuit du dimanche à lundi (1h française, 20h00 locale) au stade Nacional de Santiago.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Argentine ?

Cette finale de la Coupe du Monde U20 sera diffusée sur la chaîne L'Equipe.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez suivre le match sur la chaîne numérique L'Equipe Live Foot ou sur la plateforme de streaming FIFA+.

Les compositions possibles de départ

La compo probable de Maroc: Gomis (ou Mesbahi) - Majni, Baouf, Bakhti, Zahouani - Maama, Byar, Khalifi, Yassine, Essadak - Zabiri

La compo probable de l'Argentine : Barbi - Gorosito, Ramirez, Perez, Villalba, Soler - Subiabre, Acuna, Delgado, Prestianni - Silvetti (ou Sarco)



