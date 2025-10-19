DIRECT. Liverpool - Manchester United : les Red Devils climatisent Anfield, suivez le match

Ce dimanche à 17h30, Liverpool reçoit Manchester United pour un bouillant Derby d'Angleterre. Mbeumo a marqué le but le plus rapide de l'histoire des Red Devils face aux Reds.

En direct

17:36 - Gakpo a de l'espace (6') Lancé en profondeur par Mamardashvili, Gakpo prend son temps avant de centrer à ras de terre du gauche. Bien placé au premier poteau, Maguire dégage.

17:35 - Mac Alister au sol (4') Sur l'action du but, Mac Alister s'est fait mal à la tête et est totalement sonné. Début de match complètement chaotique pour Liverpool.

17:32 - Mbeumo glace Anfield ! (0-1) Après seulement deux minutes de jeu, le Camerounais, bien servi dans la profondeur par Diallo, frappe du droit en première intention à l'entrée des 5'50 mètres. United jette un énorme coup de froid sur Anfield. Quel début de Derby d'Angleterre !

17:31 - Dalot fait tourner (1') Trouvé entre les lignes côté gauche, Dalot fait mine de percuter avant de repasser derrière.

17:30 - C'est parti ! Mbeumo donne le coup d'envoi de cette rencontre prestigieuse entre Liverpool et Manchester United !

17:25 - L'arbitre de la rencontre Cette rencontre entre Liverpool et Manchester United sera arbitré par Michael Oliver.

17:15 - United accrocheur Les deux derniers Derbys d'Angleterre à Anfield n'ont pas vu de vainqueur. Les deux formations restent sur deux matches nuls : 0-0 en 2023 et 2-2 la saison dernière.

17:09 - La composition de Manchester United ! Buteur face à Sunderland, Sesko n'est pas reconduit en pointe et laisse sa place à Cunha. Il sera encadré de Mount et Mbeumo. Amorim opte pour une défense à trois avec Shaw - Maguire - de Light avec Dalot et Diallo en pistons.

17:00 - La composition de Liverpool ! Les Reds s'avancent avec l'ex magpies Isak en pointe de l'attaque avec Salah et Gakpo aux ailes. En soutien pas de Wirtz, mais Szoboszlai. Mamardashvili est titulaire dans la cage en l'absence de Becker.

16:55 - Salah, bourreau des Red Devils Dans l'histoire de la Premier League, aucun joueur n'a marqué plus de buts contre Manchester United que Mohamed Salah et ses 13 buts. L'Egyptien a été aussi impliqué dans 19 buts au total face aux Mancuniens.

16:53 - Mamardashvili, objectif clean sheet En l'absence de Becker dans la cage de Liverpool, le Georgien Mamardashvili est à nouveau titulaire. Le portier n'a pas signé le moindre clean sheet depuis qu'il officie en tant que titulaire chez les Reds.

16:46 - United toujours aussi inconstant Depuis le début de la saison, Manchester United n'a toujours pas réussi à enchaîner deux victoires consécutives. Les hommes d'Amorim restent sur une victoire 2-0 face à Sunderland.

16:39 - Liverpool veut rebondir Les Reds, après avoir remporté ses sept premiers matches toutes compétitions confondues, restent sur trois défaites consécutives. La dernière en date, à Chelsea (2-1).