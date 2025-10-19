Liverpool - Manchester United : les Red Devils dans l'enfer d'Anfield, heure et chaîne TV du Derby d'Angleterre

Ce dimanche à 17h30, Liverpool reçoit Manchester United pour un bouillant Derby d'Angleterre. A Anfield, les Red Devils veulent rassurer.

Place à l'une des plus belles affiches de la saison de Premier League. A Anfield, Liverpool accueille Manchester United dans le cadre de la 8e journée de championnat. Une affiche de prestige qui s'annonce, comme toujours, sous haute tension. Les Red Devils, inconstants, s'apprêtent à faire face à l'enfer promis par Liverpool, d'autant plus que les Reds sont invaincus depuis le début de la saison à domicile (5 victoires). Les hommes d'Amorim vont tenter de s'infiltrer dans le petit moment de flottement que subit actuellement Liverpool qui reste sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Si en 2023, les Reds avaient giflé 7-0 les Mancuniens, les deux derniers affrontements à Anfield se sont terminées à chaque fois par des matches nuls.

Ce Derby d'Angleterre sera l'occasion de briller pour certains joueurs qui manquent de confiance. Sans Becker, Mamardashvili est attendu au tournant du côté de Liverpool, lui qui n'a toujours pas signé le moindre clean sheet depuis ses débuts dans la cage des Reds. Face à Manchester United, Wirtz est aussi attendu alors qu'il peine à justifier son transfert mirobolant depuis le Bayer Leverkusen à l'intersaison (135 millions d'euros). Du côté des Red Devils, Amorim va pouvoir compter sur de nombreux arguments offensifs, dont Sesko, qui a eu du retard à l'allumage mais qui semble désormais bien lancé, auteur d'un gros match et d'un but face à Sunderland.

A quelle heure suivre Liverpool - Manchester United ?

Le coup d'envoi de Liverpool - Manchester United sera donné à 17h30 à Anfield.

Sur quelle chaîne suivre Liverpool - Manchester United ?

Liverpool - Manchester United est à retrouver sur Canal+Foot.

Quelles sont les compositions probables de Liverpool - Manchester United ?

Liverpool. Mamardashvili – Bradley, Gomez, Van Djik, Kerkez – Gravenberch, MacAllister – Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.

Manchester United. Lammens – De Ligt, Shaw, Yoro, Dalot – Casemiro, Fernandes, Diallo – Mbeumo, Mount, Sesko.