Marseille - Le Havre : le show Greenwood propulse l'OM en tête de la Ligue 1, le résumé du match

Ce samedi soir, l'OM a régalé le Vélodrome pour son retour en Ligue 1. Les Marseillais se sont largement imposés face au Havre (6-2) grâce notamment à un quadruplé de Mason Greenwood, et s'empare de la tête du championnat.

23:03 - C'est terminé ! (6-2) Après un match renversant et riche en buts dans les derniers instants, l'Olympique de Marseille s'impose largement face au HAC (6-2). Un succès qui permet aux Olympiens de prendre la tête du championnat.

23:01 - Murillo participe à la fête (6-2, 90+3e) Amir Murillo n'a qu'à pousser le ballon au fond des filets de la tête après un festival de Nadir et un superbe centre.

23:00 - Le pétard de Touré ! (5-2, 90+2e) Quelle reprise de volée d'Abdoulaye Touré ! Après un centre repoussé, l'ancien milieu du FC Nantes tente une frappe en première intention du pied gauche. Sur sa ligne, De Lange ne peut qu'assister au bijou.

22:59 - Pavard touché (5-1, 90+1e) Après un festival, Zouaoui frappe fort sur la tête de Benjamin Pavard. Déjà trappe, le défenseur met un genou au sol.

22:58 - Cinq minutes (5-1, 90e) Cinq minutes de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps.

22:56 - Vaz y va de son but ! (5-1, 88e) Sur le côté droit, Bilel Nadir travaille un superbe centre du pied gauche au second poteau. Aubameyang remise de la tête pour Robinho Vaz qui n'a plus qu'à pousser au fond des filets.

22:53 - Weah ne trouve personne (4-1, 86e) Alors que Kyeremeh et Namli ont remplacé Kechta et Seko, Timothy Weah centre en retrait. Le ballon passe à travers la surface havraise.

22:50 - Le président havrais à son banc (4-1, 83e) C'en est trop pour Jean-Michel Roussier ! Le président du HAC est descendu des tribunes pour se faire expliquer des décisions arbitrales.

22:49 - Soumaré hors-jeu (4-1, 81e) Jeffrey De Lange se fait peur ! Pressé, le portier relance directement sur Kechta qui frappe dans le but vide. C'est contré et le cuir revient sur Soumaré, signalé hors-jeu.

22:46 - Greenwood acclamé (4-1, 79e) Auteur de quatre buts ce soir, Mason Greenwood cède sa place au jeune Bakola.

22:46 - Nadir averti (4-1, 78e) Semelle de Bilel Nadir qui écrase le pied de Sanganté avant d'être averti.

22:44 - Le quadruplé pour Greenwood ! (4-1, 76e) Mason Greenwood enchaîne les buts ! Après une montée offensive, Benjamin Pavard centre en retrait pour son n°10 qui frappe du pied droit pour trouver une nouvelle fois le chemin des filets.

22:39 - Le triplé pour Greenwood (3-1, 72e) L'OM passe la vitesse supérieure ! Après un dégagement de Mory Diaw, Aguerd trouve Vaz de la tête. Le jeune attaquant sert Greenwood dans la surface qui se joue de Zouaoui avant de tromper facilement le gardien havrais.

22:38 - Paixao sort (2-1, 71e) Alors qu'il reste moins de vingt minutes à disputer Igor Paixao cède sa place à Timothy Weah.

22:34 - Greenwood délivre le Vélodrome ! (2-1, 67e) But pour l'Olympique de Marseille ! En pivot sur la ligne médiane, Robinho Vaz trouve Paixao qui se projette. Le Brésilien sert Greenwood qui se met sur son pied gauche. L'ANglais repique vers le centre de la surface avant de tirer. C'est contré par le malheureux Sanganté et Mory Diaw est battu.

22:33 - Aguerd en retard (1-1, 66e) Après un dégagement de Mory Diaw, Soumaré gagne son duel sur Aguerd qui commet la faute.

22:33 - Multiples changements (1-1, 65e) Pour le HAC, Touré et Ebonog remplacent Doucouré et Ndiaye. Côté OM, Emerson, Gomes et O'Riley cèdent leurs places à Murillo, Vaz et Nadir.

22:30 - Soumaré manque le cadre (1-1, 63e) Venu de la gauche, Soumaré frappe fort mais son tir est complètement manqué.

22:29 - Aubameyang n'en revient pas (1-1, 61e) Au poteau de corner, Pierre-Emerick Aubameyang presse Zouaoui qui crie de douleurs après un contact qui semble extrêmement léger. L'attaquant phocéen n'en revient pas.

22:26 - Un Marseillais au sol (1-1, 59e) Duel entre Seko et Angel Gomes. L'Anglais reste au sol, touché à la cheville.

22:25 - Sangante en patron (1-1, 58e) Appel en profondeur de Matt O'Riley. Le milieu perd la possession face au pressing de Sangante. Six mètres pour Le Havre.

22:23 - Le match reprend (1-1, 55e) Rassoul Ndiaye et Benjamin Pavard ont reçu des soins. La tête strappée, Pavard revient sur la pelouse et le match peut reprendre.

22:21 - Tête contre tête (1-1, 53e) Le match est interrompu après un choc tête contre tête entre Rassoul Ndiaye et Benjamin Pavard. Les deux joueurs restent au sol, en sang.

22:19 - Kechta sanctionné (1-1, 52e) Devant sa surface, Yassine Kechta essaie d'obtenir une faute. Au sol, le milieu garde le ballon entre ses mains. Une action qui ne plait pas à Bastien Dechepy qui rappelle le Havrais à l'ordre.