Marseille - Le Havre : "Je vais faire du turnover" De Zerbi lâche une bombe avant la réception du HAC

Ce samedi soir, l'OM fait son retour en Ligue 1 après la trêve internationale. Les Marseillais reçoivent Le Havre au Vélodrome, alors que Roberto De Zerbi a prévu de chambouler son onze.

Après un 4/4 en Ligue 1 au mois de septembre conclu par un succès à Metz avant la trêve internationale, l'Olympique de Marseille a affirmé son statut de prétendant au titre cette saison et de sérieux concurrent au Paris Saint-Germain. Ce samedi, les Olympiens reçoivent les Havrais après une légère coupure. Une rencontre dans laquelle Roberto De Zerbi a déjà prévu de faire quelques changements. En raison des absences de Facundo Medina (cheville), Amine Gouiri (repos), Geoffrey Kondogbia (mollet) et Hamed Traoré (cuisse), le technicien transalpin va faire tourner comme il l'a confié devant les médias : "La trêve, ça m'agace, je n'ai pas besoin de me reposer, je suis prêt à enchaîner tous les matches. L'idée, c'est de repartir comme on a fini : avec sérieux, avec le jeu, qui est la meilleure manière d'obtenir des résultats. Je vais continuer aussi un peu de turn-over avec les joueurs, pas parce que j'en ai envie, mais par obligation, et aussi, car l'effectif est vaste".

Le sommet de la Ligue 1 comme objectif

Après le nul du Paris Saint-Germain ce vendredi en ouverture la 8e journée de la Ligue 1, les Marseillais ont l'occasion de prendre la première place du championnat. Pour cela, ils devront l'emporter face au HAC. Néanmoins, De Zerbi s'attend à une rencontre compliquée : "C'est une bonne équipe, vive, qui a perdu quelques matches, mais qui a encaissé peu de buts. Ils ont joué contre des équipes fortes comme Strasbourg, et ils ont fait bonne figure. Il y a de bons joueurs, notamment au milieu de terrain. Il faudra faire les choses de façon sérieuse. On peut poursuivre notre série de victoires à domicile, qui est importante, on peut continuer aussi notre série de victoires en Championnat (depuis le 31 août et la défaite à Lyon), et rester en haut".

Le Sporting Lisbonne dans le viseur

Alors que l'OM va disputer sept matchs toutes compétitions confondues avant la prochaine trêve internationale, l'entraîneur italien estime que ce match face au Havre est l'un des plus importants de la série, tout comme la confrontation en Ligue des champions face au Sporting Portugal : "Parce que nous devons remettre la bonne fréquence au Vélodrome, comme quand on cherche une station de radio. Une victoire chez nous, nous permettrait de bien préparer les six autres matches, d'arriver à Lisbonne (pour y affronter le Sporting Portugal en Ligue des champions) de la meilleure des manières face à une belle équipe. Après, on va à Lens, une des équipes les plus en forme en Ligue 1".

Le HAC croit à l'exploit !

14e de la Ligue à égalité avec Auxerre barragiste, Le Havre se déplace à Marseille avec la ferme intention de climatiser le Vélodrome et repartir avec les trois points comme l'a confirmé le milieu Yassine Kechta : "Pour rester en Ligue 1, il va falloir faire des exploits. Contre l'OM ça va être un match difficile. On va tout donner pendant 90 minutes, pour aller chercher un exploit contre les Marseillais ". Le Havrais a été suivi par son coach, Didier Digard : "La saison dernière, on a essayé de beaucoup défendre au Vélodrome… Mais ça n'avait pas marché. La clé c'est certainement de garder un maximum le ballon et ne pas subir pendant 90 minutes. Tout donner et de jouer sur nos qualités, c'est la clé".

À quelle heure débute Marseille - Le Havre ?

Le coup d'envoi du match de la 8e journée de Ligue 1 opposant l'Olympique de Marseille au Havre est prévu samedi 18 octobre à 21h05 au Stade Vélodrome de Marseille. Bastien Dechepy sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Marseille - Le Havre ?

Détenteur des droits TV du championnat français, Ligue1+ diffusera l'affiche entre l'OM et le HAC.

Comment suivre Marseille - Le Havre en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la 8e journée de Ligue 1 entre les Phocéens et les Havrais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Ligue1+.

Quelles sont les compositions probables de Marseille - Le Havre ?

Marseille : De Lange (G) – Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Hojbjerg, Vermeeren – Greenwood, Gomes, Paixao - Vaz (ou Aubameyang).

Le Havre : Diaw (G) – Nego, Sanganté, Lloris, Zouaoui – Touré, Ndiaye – Namli, Soumaré, Kechta – Samatta.

