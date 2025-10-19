DIRECT. Getafe - Real Madrid : les Madrilènes tombent dans le piège , suivez le match

Kylian Mbappé ne parvient pas à faire la différence pour le Real Madrid ce dimanche soir à Getafe, lors de la 9e journée. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:40 - Sancris de volée ! Sur un coup franc excentré mal repoussé par la défense du Real, Alex Sancris reprend de volée le ballon à l'entrée de la surface, mais le ballon passe juste à côté du but de Courtois.

21:38 - Tchouaméni tente sa chance de loin Face à cette défense regroupée, Aurélien Tchouaméni décide de frapper de loin, à environ 25 mètres du but. Mais le ballon puissant passe juste au-dessus du but de Getafe...

21:35 - Getafe bien en place Disposée dans son habituel 5-3-2 en phase défensive, l'équipe de Getafe parvient à contrecarrer parfaitement les offensives du Real Madrid. Les individualités madrilènes ne trouvent pas de solution face au bloc des Azulones.

21:32 - Le Real n'emballe pas ce match Les joueurs du Real Madrid n'arrivent pour l'instant pas du tout à prendre le dessus sur le bloc bas mis en place, comme toujours, par José Bordalas. Le ballon ne circule pas assez vite pour déstabiliser Getafe jusqu'ici.

21:28 - Mésentente entre Rodrygo et Mbappé Rodrygo vit un début de match compliqué, à l'image de ce ballon qui lui était destiné sur le côté gauche de la part de Mbappé, mais le Brésilien n'a pas senti ce que son coéquipier voulait faire et le ballon est perdu.

21:25 - Pas de penalty pour Getafe Getafe n'obtient pas de penalty après une prétendue faute de Valverde sur Alex Sancris, qui en avait rajouté sur un duel avec le capitaine merengue. L'arbitre a pris le temps pour expliqer sa décision, qui semble encore être la bonne.

21:22 - Tchouaméni encore secoué Aurélien Tchouaméni percute Alex Sancris au milieu du terrain en voulant disputer un duel aérien et les deux joueurs restent au sol quelques instants avant de se relever en grimaçant. Rude début de match pour le Français, qui prend des coups.

21:18 - Xabi Alonso inquiet L'entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso donne beaucoup de conseils à son équipe sur le bord du terrain, inquiet certainement de la voir tomber dans le piège mis en place par Bordalas jusqu'à présent.

21:14 - Mbappé s'écroule dans la surface Dans la surface de Getafe, Mbappé et Iglesias se percutent dans leur duel pour aller chercher le ballon lancé en profondeur. Les deux joueurs tombent et le Français réclame un penalty, mais l'arbitre n'est pas d'accord.

21:12 - Bonne intervention de Djené Jude Bellingham tente de déborder Djené sur la droite du terrain et s'écroule, pensant obtenir une faute, mais l'arbitre ne signe rien, de façon assez logique. Djené fête ce soir son 300e match de Liga sous le maillot de Getafe, où il évolue depuis la saison 2017-2018.

21:09 - Mbappé encore ! Bien servi par Bellingham à l'entrée de la surface, Kylian Mbappé réalise un bon contrôle orienté vers l'arrière pour s'arrêter et il enchaîne sur une frappe sèche, mais le ballon passe à côté du but de Getafe.

21:08 - Première occasion pour Mbappé Le Real Madrid se procure une première occasion dans ce match. Rodrygo récupère le ballon au niveau de la ligne médiane et se recentre avant de lancer intelligemment Mbappé en profondeur. Le Français est excentré sur son pied gauche dans la surface mais frappe quand même... Soria détourne dans le but !

21:07 - Les joueurs de Getafe réclament un penalty La tension monte d'un cran sur la pelouse avec une intervention limite de Tchouaméni sur Liso à l'entrée de la surface. Les Azulones réclament une faute et peut-être un penalty, mais l'arbitre ne signale rien.

21:04 - Tchouaméni reste au sol Les joueurs de Getafe entament cette rencontre plein gaz et Aurélien Tchouaméni est victime d'une intervention un peu trop rugueuse. Mais le milieu de terrain français se relève en grimaçant.

21:01 - Les joueurs ont protesté Comme sur tous les terrains de Liga ce week-end, les joueurs ont protesté contre le match entre Villarreal et Barcelone qui se déroulera à Miami fin décembre, en ne jouant pas les 20 premières secondes de la rencontre. Mais c'est bien parti !

21:00 - C'est parti entre Getafe et le Real Madrid ! M. Munuera Montero siffle le coup d'envoi de cette rencontre entre Getafe et le Real Madrid ! Ce sont les joueurs du Real qui engagent pour cette première période.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de Getafe et Real Madrid pénètrent sous la pluie sur la pelouse du Coliseum ! Le coup d'envoi de cette affiche de la 9e journée de Liga est maintenant imminent.

20:54 - Getafe-Bordalas: "Ils restent la meilleure équipe du monde" Interrogé en conférence de presse sur la différence entre le Real Madrid de Carlo Ancelotti et le Real Madrid de Xabi Alonso, José Bordalas a dévoilé tout l'admiration qu'il avait pour le club merengue: "Le Real Madrid reste la meilleure équipe du monde, avec ses nuances. Xabi a une longue carrière de joueur et tout ce qu'il fait en tant qu'entraîneur est très positif, a reconnu Bordalas en conférence de presse. Je ne suis pas là pour évaluer le travail des entraîneurs ; il y en a un autre maintenant, mais ils restent la meilleure équipe du monde."

20:48 - Bordalas n'y arrive pas contre le Real José Bordalas va disputer ce dimanche soir son 16e match de Liga face au Real Madrid depuis qu'il entraîne en Liga. L'entraîneur de Getafe n'a gagné aucune de ces 15 rencontres (2 matchs pour 13 défaites) face au Real Madrid, qui est le seul club qu'il n'a pas réussi à battre en Liga.

20:42 - Mbappé plus dangereux à l'extérieur La présence ou non de Kylian Mbappé change la donne pour le Real Madrid. Cette saison, l'attaquant français a déjà marqué 14 buts en 10 rencontres (dont 5 penalties) toutes compétitions confondues sous le maillot blanc. Il est le meilleur buteur de la Liga (9 buts) et de la Ligue des champions (5 réalisations). Getafe va devoir se méfier de l'ancien joueur du PSG, qui est plus dangereux loin du Santiago-Bernabéu, puisqu'il a marqué 64% de ses buts à l'extérieur cette saison.

20:36 - Mbappé est bien là Pour l'emporter à Getafe, dans la banlieue sud de la capitale espagnole, le Real Madrid va pouvoir compter sur Kylian Mbappé. Touché à la cheville contre Villarreal il y a deux semaines (3-1), l'attaquant avait tout de même rejoint les Bleus lors du dernier rassemblement, marquant contre l'Azerbaïdjan (3-0) avant de sortir en fin de match, à nouveau blessé. Rentré se faire soigner à Madrid, Mbappé n'a pas participé au deuxième match de la France en Islande ce lundi (2-2) et est opérationnel ce dimanche après une semaine aux soins.

20:30 - Un match à suivre sur beIN Sports 1 Ce match entre Getafe et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Real et Stuttgart à partir de 21h ce dimanche 19 octobre, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal, qui diffuse les chaînes du groupe qatari.

20:24 - Real Madrid: Mbappé est titulaire, Camavinga et Alaba aussi Du côté du Real Madrid, Xabi Alonso doit une nouvelle fois faire composer avec plusieurs absents pour ce court déplacement à Getafe, surtout en défense. Carvajal, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen sont tous forfaits, comme Dani Ceballos au milieu. Cela oblige Alonso à composer une défense expérimentale. Valverde dépanne comme latéral droit encore une fois, alors qu'Alaba a été préféré à Asencio. Camavinga débute au milieu avec Tchouaméni, laissant ainsi Bellingham occuper le poste de meneur de jeu. Güler est donc remplaçant à la surprise générale, comme Vinicius. Longtemps incertain, Mbappé débute bien devant. Le onze de départ du Real Madrid : Courtois - Valverde, E. Militao, Alaba, Carreras - Tchouaméni, Camavinga - Mastantuono, Bellingham, Rodrygo - Mbappé.

20:18 - Getafe: Liso titulaire devant L'entraîneur de Getafe José Bordalas peut compter sur un effectif au complet pour la réception du Real Madrid, avec le retour d'Adrian Liso de la Coupe du monde U20 en Amérique du Sud. C'est la première fois depuis le début de saison que Bordalas peut compter sur tous ses joueurs. Liso sera seul sur le front de l'attaque dans le système défensif mis en place par Bordalas (4-5-1). Le onze de départ de Getafe : Soria - Iglesias, Duarte, Djené, D. Rico - Femenia, Milla, Arambarri, M. Martin, Sancris - A. Liso.