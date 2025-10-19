Getafe - Real Madrid : plus d'incertitude concernant Mbappé

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Getafe ce dimanche (21 heures) lors de la 9e journée de Liga, avec Kylian Mbappé dans le groupe. Touché avec les Bleus lors du dernier rassemblement, l'attaquant est disponible.

Le Real Madrid doit défendre sa place de leader de Liga ce dimanche soir lors d'un court déplacement en banlieue de Madrid, sur la pelouse de Getafe. Les joueurs de Xabi Alonso ont l'obligation de l'emporter pour récupérer la première place du classement depuis la courte victoire du FC Barcelone contre Girona samedi (2-1). Avant la réception de la Juventus mercredi soir en Ligue des champions puis surtout celle du Barça, dimanche prochain pour le Clasico, les Madrilènes ne peuvent pas se permettre un faux pas ce dimanche.

Pour l'emporter à Getafe, dans la banlieue sud de la capitale espagnole, le Real Madrid va pouvoir compter sur Kylian Mbappé. Touché à la cheville contre Villarreal il y a deux semaines (3-1), l'attaquant avait tout de même rejoint les Bleus, marquant contre l'Azerbaïdjan (3-0) avant de sortir en fin de match, à nouveau blessé. Rentré se faire soigner à Madrid, Mbappé n'a pas participé au deuxième match de la France en Islande ce lundi (2-2) et devrait être opérationnel ce dimanche.

Déjà 14 buts pour Mbappé

La présence ou non de Kylian Mbappé change la donne pour le Real Madrid. Cette saison, l'attaquant français a déjà marqué 14 buts en 10 rencontres (dont 5 penalties) toutes compétitions confondues sous le maillot blanc. Il est le meilleur buteur de la Liga (9 buts) et de la Ligue des champions (5 réalisations). Mbappé a repris l'entraînement collectif avec le Real Madrid, vendredi matin, et a pu réaliser l'ensemble de la séance avec ses partenaires. Il devrait logiquement débuter sur la pelouse du Coliseum Alfonso Pérez.

Après un bon début de saison (avec trois victoires lors des quatre premières journées), Getafe a depuis marqué le pas. Les Azulones de José Bordalas n'ont pas gagné lors des quatre dernières journées, avec deux défaites à l'extérieur sur les pelouses du FC Barcelone (3-0) et d'Osasuna(2-1), et deux matchs nuls à domicile contre Levante (1-1) et Alavés (1-1). Getafe pointe avant le début de cette 9e journée à la 11e place du classement, avec cinq points d'avance sur le premier relégable, le Real Oviedo. L'heure n'est donc pas encore à l'affolement.

Les compos de Getafe - Real Madrid : Xabi Alonso va devoir innover

L'entraîneur de Getafe José Bordalas peut compter sur un effectif quasi au complet pour la réception du Real Madrid, avec le retour d'Adrian Liso de la Coupe du monde U20 en Amérique du Sud. Il accompagnera l'expérimenté Borja Mayoral, formé au Real, sur le front de l'attaque dans le système défensif mis en place par Bordalas.

Le onze de départ probable de Getafe : Soria - Femenia, Iglesias, Duarte, Abqar, D. Rico - Milla, Arambarri, M. Martin - A. Liso, Mayoral.

Du côté du Real Madrid, Xabi Alonso doit une nouvelle fois faire composer avec plusieurs absents pour ce court déplacement à Getafe, surtout en défense. Carvajal, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen sont tous forfaits, comme Dani Ceballos au milieu. Ferland Mendy pourrait intégrer le groupe pour la première fois depuis six mois. Cela devrait obliger Alonso à composer une défense expérimentale, tandis que Bellingham devrait débuter au milieu avec Tchouaméni, laissant ainsi Güler occuper le poste de meneur de jeu. Longtemps incertain, Mbappé devrait bien débuter devant.

Le onze de départ probable de Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Militao, Carreras - Tchouaméni, Bellingham - Mastantuono, A. Güler, Vinicius - Mbappé.

Heure, chaîne, comment voir Getafe - Real Madrid en direct

Ce match entre Getafe et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre sur Internet entre le Real et Stuttgart à partir de 21h ce mardi 17 septembre, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

Pour cette rencontre de la 9e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire contre Stuttgart. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire de Getafe contre le Real se situe au-dessus de 9. La cote pour un match nul est d'environ 5.