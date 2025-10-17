Les matchs du week-end arrêtés en Espagne, l'immense contestation des joueurs

Selon plusieurs sources, la Liga pourrait faire face à un gros mouvement de contestation ce week-end.

Après l'annonce d'un match de Liga à Miami entre Barcelone et Villarreal à la fin du mois de décembre et la vive contestation que cela amène, les capitaines des 20 équipes du championnat d'Espagne pourraient manifester tout au long du week-end. Ces derniers négocieraient un accord afin d'organiser un mouvement symbolique de contestation lors de la neuvième journée de la saison.

Selon les informations de la Cadena COPE, un "arrêt symbolique" des rencontres pendant 20 à 30 secondes est envisagé alors que Javier Tebas et la Liga ne rompt pas face à la grogne. Le coach du Barça a d'ailleurs fait part de son agacement en conférence de presse. "Je ne suis pas content que le match Villarreal contre Barcelone ait lieu aux États-Unis. Les joueurs ne sont pas contents non plus. Mais c'est la Liga qui décide". Le milieu néerlandais Frenkie De Jong avait également fait part de sa colère il y a quelques jours. " Je n'apprécie pas qu'on y aille et je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas juste pour la compétition. Pour les clubs, il s'agit de développer leur marque à l'international. Je comprends cette position, mais je ne la partage pas. On se plaint toujours du calendrier et des déplacements excessifs. Les clubs seront payés pour cela, mais ce n'est pas bon pour les joueurs."