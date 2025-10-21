Bayer Leverkusen - PSG : deux grands retours dans les rangs parisiens, la compo se précise

Le PSG se déplace sur la pelouse de Leverkusen ce mardi à l'occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Bayer Leverkusen va mieux. Après un début de saison en demi-teinte et le départ d'Erik Ten Hag, le club allemand s'est remis à l'endroit et n'a plus perdu depuis le 23 août dernier. Mais en Ligue des champions, le Bayer tente toujours de décrocher un premier succès après deux matchs nuls de suite face au PSV et à Copenhague.

De son côté, le PSG a perdu des points le week-end dernier en Ligue 1 après un nul spectaculaire au Parc des Princes face à Strasbourg (3-3). Avec ce faux pas, les hommes de Luis Enrique ont abandonné la première place du Championnat au profit de l'Olympique de Marseille mais retrouvent la Ligue des champions après deux beaux succès dans la compétition. Les Parisiens ont écrasé l'Atalanta (4-0) avant de surprendre le Barça en Catalogne (2-1). Mais face aux Allemands, difficile de prévoir ce qui va se passer... Difficile de se faire une idée. Ils ont recruté 20 joueurs, plus l'entraîneur (Kasper Hjulmand a remplacé Erik Ten Hag le 8 septembre). Ils ont des qualités pour marquer des buts mais ils peuvent jouer très bas ou faire du pressing. Il faut attendre de voir ce qu'ils vont faire, mais ils sont capables de tout faire. On est prêts. Il faut voir le dernier entraînement pour situer l'état de nos joueurs" a analysé Luis Enrique.

A quelle heure débute le match Bayer Leverkusen - PSG ?

Le match Bayer Leverkusen - PSG débutera à 21h ce mardi. Il se déroulera à la BayArena de Leverkusen, en Allemagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Bayer Leverkusen - PSG ?

La rencontre entre le Bayer Leverkusen et le PSG sera diffusée sur Canal+Foot. L'Espagnol Jesús Gil Manzano sera au sifflet de ce match de Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match Bayer Leverkusen - PSG ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Bayer Leverkusen - PSG. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compostions probables pour Bayer Leverkusen - PSG ?

Kasper Hjulmand l'assure, le Bayer Leverkusen aura 11 joueurs sur le terrain ce mardi. Un ton ironique pour relativiser sur le nombre d'absences conséquentes dans les rangs allemands. En effet, le coach du Bayer pourrait composer sans neuf joueurs qui sont encore incertains. Le XI probable de Leverkusen : Flekken - Belocian, Badé, Tapsoba - Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo - Poku, Kofane, Tillman.

En face, Luis Enrique voit enfin son infirmerie se vider petit à petit. Après avoir enregistré le retour de Désiré Doué, le technicien espagnol voit revenir son Ballon d'Or Ousmane Dembélé et son capitaine Marquinhos. Ils devraient être , malgré tout, un peu courts pour débuter le match. Le XI probable de Paris : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, N. Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, Doué - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Bayer Leverkusen - PSG ?

Betclic : Bayer Leverkusen 4,80 / Nul 4,30 / PSG 1,54

Unibet : Bayer Leverkusen 4,80 / Nul 4,30 / PSG 1,54

Winamax : Bayer Leverkusen 4,90 / Nul 4,30 / PSG 1,55