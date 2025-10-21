DIRECT. Bayer Leverkusen - PSG : un deuxième rouge et tout est relancé dans une rencontre de folie, suivez le match

Le PSG se déplace sur la pelouse de Leverkusen ce mardi à l'occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Suivez le match en direct.

En direct

21:43 - Echeverri averti (43') Le milieu de terrain argentin écope d'un carton jaune logique dans ce Bayer Leverkusen - PSG après un plaquage.

21:41 - Le PSG repasse devant !! (41') Une rencontre complètement folle ! Le PSG repasse devant dans la foulée sur une frappe tout en finesse de Doué.

21:39 - Un réajustement pour le PSG (39') Le carton rouge de Zabarnyi oblige Luis Enrique à faire un ajustement tactique. Zaïre-Emery glisse au poste de latéral gauche alors que Nuno Mendes prend la place de l'Ukrainien en défense centrale.

21:38 - Garcia transforme !! (38') Grimaldo laisse le ballon à Garcia qui trompe parfaitement Chevalier. Le Bayer Leverkusen revient à hauteur du PSG dans une première période complètement folle.

21:37 - PÉNALTY ET ROUGE !! (37') INCROYABLE ! Zabarnyi écope d'un carton rouge direct après avoir manqué de vigilance sur l'appel de Kofane. Il tire le maillot du jeune attaquant de Leverkusen et concède un pénalty.

21:35 - Une défense à quatre (35') Alors que le Bayer Leverkusen avait commencé la rencontre avec une défense à trois défenseurs, ils sont désormais quatre après l'expulsion de Robert Andrich.

21:33 - C'EST ROUGE ! (33') L'arbitre de ce Bayer Leverkusen - PSG est finalement appelé par la VAR et sort le carton rouge pour le capitaine du Bayer qui s'est rendu coupable d'un coup de coude volontaire.

21:32 - Andrich averti (32') Le capitaine du Bayer Leverkusen s'excuse mais le mal est fait et l'arbitre lui adresse un carton jaune très logique.

21:30 - Poku s'essaye (30') L'ailier néerlandais est trouvé dans la surface et ferme son pied pour essayer de surprendre Chevalier au premier poteau. Les petits filets extérieurs tremblent.

21:28 - UN NOUVEAU POTEAU ! (29') Mayulu profite d'une erreur d'appréciation de Tapsoba pour enchainer avec une reprise puissante. Le poteau s'oppose au Parisien.

21:28 - Fernandez revient bien (28') Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen fait un excellent retour dans sa défense alors que Nuno Mendes tentait de passer en force.

21:26 - LE POTEAU SAUVE LE PSG ! (26') Grimaldo s'élance mais fracasse le poteau de Chevalier qui avait choisi le bon côté. Le PSG s'en sort très bien.

21:23 - PÉNALTY POUR LEVERKUSEN ! (23') Zabarnyi a été piégé sur ce coup. Il subit la pression allemande et commet une main qui entraine un pénalty pour les Allemands. L'Ukrainien reçoit un avertissement.

21:21 - Une scène cocasse (21') Sur un corner joué en retrait, Grimaldo sollicitait le ballon mais l'arbitre de la rencontre a percuté le latéral espagnol. Ballon rendu aux joueurs allemands.

21:20 - Zabarnyi remporte son duel (20') Le défenseur ukrainien est solide devant Poku qui tentait d'accélérer. Corner à suivre pour les Allemands dans ce Bayer Leverkusen - PSG.

21:19 - Intenable Mendes (19') Le passeur décisif du soir relance son équipe avec la manière et avec un grand pont tout en touché. Kvaratskhelia conclut cette action avec une frappe trop croisée.

21:18 - Badé est pris (18') Le défenseur français du Bayer Leverkusen tente une percée au milieu de terrain mais l'étau s'est refermé autour de lui.

21:16 - Pacho intervient (16') En infériorité numérique, Poku et Kofane tentent de s'en sortir mais la talonnade de Poku est bien anticipée par Pacho.

21:15 - Un premier quart d'heure convaincant (15') Le PSG mène au score sur la pelouse du Bayer Leverkusen et c'est plus que logique tant les Parisiens ont la maitrise pour le moment.

21:12 - Flekken s'est fait peur (12') Le portier du Bayer Leverkusen tente un crochet difficile devant Barcola qui a anticipé. Malheureusement pour le PSG, Kvaratskhelia ne peut pas enchainer.

21:10 - Hakimi dévisse (10') Nouvelle combinaison sur le deuxième corner parisien du soir. Hakimi est trouvé en dehors de la surface et reprend de volée en première intention. Sa reprise est totalement dévissée.

21:09 - Un nouveau corner (9') Et le PSG insiste. Sur une transition rapide, Doué et Barcola combinent. L'ancien Rennais va au bout de son effort et obtient un nouveau corner.

21:08 - Ça a refroidit la BayArena (8') Ce sont les supporters parisiens qui font le plus de bruit dans les tribunes après cette ouverture du score parisienne dans ce Bayer Leverkusen - PSG.

21:07 - Pacho ouvre le score !! (7') Il n'a fallu que sept minutes au PSG pour trouver la faille face au Bayer Leverkusen. Sur ce corner joué à deux, Mendes dépose le ballon sur la tête de Pacho qui ouvre le score.