Heures et chaînes, le programme TV complet de la 3e journée de Ligue des champions

Découvrez le programme complet de la journée de Ligue des champions.

La Ligue des champions est au programme cette semaine avec la 3e journée de la phase de Ligue. Paris ouvrira le bal des clubs français avec un match loin de ses bases, en Allemagne, chez le champion allemand 2024, le Bayer Levekusen. Paris enregistre notamment les retours de deux cadres, Marquinhos et surtout le Ballon d'or, Ousmane Dembélé.

Pour Marseille, il est temps de s'installer dans le haut de la hiérarchie européenne. Leader du championnat et plutôt en forme dans le jeu grâce notamment à un immense Mason Greenwood, l'OM doit prendre des points sur la pelouse du Sporting Portugal. Mais attention, les Portugais sont deuxièmes de leur championnat juste derrière le FC Porto.

Enfin, Monaco, 30e de la phase de Ligue, devra ouvrir son compteur de victoire sur cette troisième journée en affrontant les Anglais de Tottenham, pas forcément en grande forme depuis le début de la saison en Premier League et qui reste notamment sur une défaite à domicile ce week-end face à Aston Villa.

Mardi 21 octobre

Barcelone - Olympiakos à 18h45 sur CANAL+ FOOT

Kaïrat Almaty - Pafos à 18h45 sur CANAL+ SPORT

Leverkusen – Paris SG à 21h sur CANAL+ FOOT

Arsenal – Atlético de Madrid à 21h sur CANAL+ SPORT

Newcastle – Benfica à 21h sur CANAL+ Live 3

Villarreal – Manchester City à 21h sur CANAL+ Live 4

Copenhague - Dortmund à 21h sur CANAL+ Live 5

PSV Eindhoven – Naples à 21h sur CANAL+ Live 6

Union Saint-Gilloise – Inter Milan à 21h sur CANAL+ Live 7

Multiplex à 21h sur CANAL+ SPORT 360

Mercredi 22 octobre