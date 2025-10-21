Barcelone - Olympiakos : la polémique Hansi Flick enfle... heure, compos

Dans le cadre de la 3e journée de poule de la Ligue des Champions, en ce mardi 21 octobre, le FC Barcelone reçoit l'Olympiakos à Montjuïc.

In extremis, Barcelone a évité, ou du moins peut-être retardé, une première crise. Samedi dernier, les Blaugrana ont eu toute la peine du monde à se débarrasser du modeste Grenade (1-2). Le défenseur central Araujo a mis sa cape de sauveur en marquant le but de la victoire au bout du temps additionnel. Dans ces minutes de bonheur en plus, le manager Hansi Flick a, quant à lui, craqué. L'Allemand s'en est pris à l'arbitre. Il a été logiquement expulsé. Quelques instants plus tard, lors du but de la victoire, il a effectué des bras d'honneur depuis la tribune. Il est suspendu pour le Clásico, et risque une grosse sanction.

En conférence de presse avant le match face à l'Olympiakos, l'entraîneur du FC Barcelone a fait amende honorable : "Je ne suis pas nerveux. Mais peut-être que mes émotions ne sont plus les mêmes qu'avant. Je me souviens quand j'étais entraîneur du Bayern Munich (entre 2019 et 2021), les images du match face au Barça (8-2 en quarts de finale de la Ligue des champions 2020) montraient que sur le premier but, le deuxième et le huitième j'avais eu la même réaction : les gens disaient que je ne souriais jamais ! En ce moment, je montre plus d'émotions, c'est vrai, car ce club m'a fait changer complètement. J'aime vraiment ce club, je donne le meilleur de moi-même. Et moi aussi, quand je me vois dans cet état à la télévision, je n'aime pas ça. Je ne veux pas que mes petits-enfants voient leur grand-père comme ça. Je dois donc probablement changer mon comportement. "

Auteurs d'un départ timoré en Ligue des Champions, avec seulement trois points au bout de deux matchs et une défaite face au PSG, les Catalans font face à un match charnière dans cette campagne. Une nouvelle fois, les yeux du monde entier seront braqués sur le génie Lamine Yamal : "Je connais Lamine depuis notre enfance, a attaqué Fermin Lopez. C'est le meilleur joueur du monde. Tout le monde va parler de lui et le courtiser. Il doit rester calme. Je pense qu'il est suffisamment mature pour y parvenir. Nous devons aussi l'aider, car c'est un joueur capital pour nous. S'il est en forme, l'équipe l'est."

Dans le cadre de cette 3e journée de phase de groupe, la Ligue des Champions offre une rencontre déséquilibrée, sur le papier, entre le FC Barcelone et l'Olympiakos. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h45.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Barcelone - Olympiakos. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + .

Pour suivre Barcelone - Olympiakos en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Foot.

La composition probable des Catalans pour ce Barcelone - Olympiakos : Szczesny - Baldé, Cubarsi, Araujo, Koundé - Casado, De Jong - Rashford, Pedri, Yamal - Lopez.

La composition probable des Thrylos pour ce Barcelone - Olympiakos : Tzolakis - Ortega, Pirola, Retsos, Costinha - Hezze, Scipioni - Podence, Chiquinho, Martins - El Kaabi.