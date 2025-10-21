DIRECT. Barcelone - Olympiakos : Lamine Yamal se fait voler la vedette... suivez le match
C'est parti à Montjuïc ! Sous pression, Barcelone a pris les devants face à l'Olympiakos, ce mardi 21 octobre, grâce à un doublé de Fermin Lopez (2-0).
19:32 - À la pause, le Barça vire en tête face à l’Olympiakos (2-0)
Dans une partie plutôt serrée, le FC Barcelone a fait parler son efficacité (2-0). Par deux fois, Fermin Lopez a trompé la vigilance de Tzolakis. Il a d’abord profité d’une chevauchée en solitaire de Lamine Yamal (7e). Juste avant la pause, il a bonifié une offrande du jeune Dro Fernandez (39e). De quoi se rassurer à quelques jours du Clasico face au Real Madrid.
❗C'est la pause au Stade Olympique de Montjuic, où le Barça mène la danse grâce un doublé de Fermin Lopez (7e et 39e) #BarçaOlympiakos pic.twitter.com/HYjWlYjzGT— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) October 21, 2025
19:29 - Le temps additionnel est connu (45e)
Il y aura deux minutes en plus dans cette première période.
19:27 - Dani García reçoit un carton jaune (42e)
Le milieu de l'Olympiakos était en retard sur Pedri. C'est une sanction logique.
19:22 - BUUUUUT DU FC BARCELONE ! (39e)
À la suite d'une récupération haute de Pedri, Dro Fernandez, pour sa première en Ligue des Champions, a parfaitement fixé puis il a réalisé une offrande vers Fermin Lopez. L'ailier de Barcelone a fait coucher le gardien d'une feinte de frappe. Il a ensuite mis le ballon au fond des filets pour s'offrir un doublé.
38' Buuuuuuuuut de Fermin Lopez !!! Bonne récupération de Pedri, Dro accélère et sert le '16' blaugrana, qui signe un doublé après un enchaînement crochet frappe (2-0) #BarçaOlympiakos pic.twitter.com/RKjUJhFYrH— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) October 21, 2025
19:21 - Le show Lamine Yamal se poursuit (36e)
Comme à son habitude, le phénomène du FC Barcelone fait le spectacle.
Lamine Yamal est déjà en jambes et fait mal à la défense de l'Olympiakos ????— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 21, 2025
Le Barça mène 1-0 et c'est à vivre sur CANAL+FOOT ⚡️#FCBOLY | #UCL pic.twitter.com/8W5LeD8NiI
19:20 - Hezze reçoit un carton jaune (36e)
Le joueur de l'Olympiakos s'est essuyé les crampons sur Pedri. Il est logiquement averti.
19:17 - Retsos sauve l'Olympiakos (33e)
Décalé sur le côté droit, Fermin Lopez a livré un centre au cordeau. Le défenseur de l'Olympiakos est venu couper juste devant Rashford. Lors du corner, Koundé a été le plus prompt, mais il n'a pas cadré sa frappe.
19:15 - Énorme coup dur pour l'Olympiakos (31e)
Le milieu offensif Chiquinho s'est assis au sol. Il est touché au niveau d'une cuisse. Nascimento entre en jeu.
19:14 - Pirola ne cadre pas (29e)
À six mètres du but, le défenseur de l'Olympiakos n'a pas été en mesure de bien jouer le ballon avec sa tête. L'Olympiakos mériterait d'égaliser.
19:10 - Barcelone connaît un temps faible (27e)
Depuis cinq minutes, les centres se multiplient dans la surface de réparation de Barcelone. Tour à tour, Casado et Koundé repoussent de la tête, mais le Barça n'arrive plus à conserver le cuir.
19:07 - Baldé est averti (23e)
Le latéral de Barcelone a mis un coup de coude à Podence. L'ailier de l'Olympiakos reste au sol. Les médecins entrent sur la pelouse.
19:03 - L'Olympiakos était à un rien d'égaliser ! (20e)
À l'entrée de la surface de réparation, Dani García a frappé en première intention. Il a été contré par Casado. Le ballon s'est élevé, et il a terminé juste au-dessus de la transversale. Szczesny avait plongé. Le gardien de Barcelone était battu. Le corner n'a rien donné.
19:01 - Tzolakis gagne un nouveau duel face à Lamine Yamal (17e)
Le portier de l'Olympiakos est sorti devant l'attaquant du FC Barcelone. Ce dernier avait trop poussé son ballon.
18:59 - Szczesny n'est pas rassurant (15e)
Le gardien de Barcelone a déjà manqué deux relances. Il y a quelques instants, il a mis en difficulté Cubarsi. Pour l'heure, les attaquants de l'Olympiakos n'ont pas su en profiter.
18:56 - Rashford a fait lever la foule (12e)
Lors d'un coup franc, à 30 mètres, le buteur de Barcelone a frappé fort. Le mur s'est écarté. Le ballon, quant à lui, a effleuré le montant. Plusieurs spectateurs ont cru au deuxième but du Barça.