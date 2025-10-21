DIRECT. Barcelone - Olympiakos : Lamine Yamal se fait voler la vedette... suivez le match

C'est parti à Montjuïc ! Sous pression, Barcelone a pris les devants face à l'Olympiakos, ce mardi 21 octobre, grâce à un doublé de Fermin Lopez (2-0).

En direct

19:32 - À la pause, le Barça vire en tête face à l’Olympiakos (2-0) Dans une partie plutôt serrée, le FC Barcelone a fait parler son efficacité (2-0). Par deux fois, Fermin Lopez a trompé la vigilance de Tzolakis. Il a d’abord profité d’une chevauchée en solitaire de Lamine Yamal (7e). Juste avant la pause, il a bonifié une offrande du jeune Dro Fernandez (39e). De quoi se rassurer à quelques jours du Clasico face au Real Madrid.

19:29 - Le temps additionnel est connu (45e) Il y aura deux minutes en plus dans cette première période.

19:27 - Dani García reçoit un carton jaune (42e) Le milieu de l'Olympiakos était en retard sur Pedri. C'est une sanction logique.

19:22 - BUUUUUT DU FC BARCELONE ! (39e) À la suite d'une récupération haute de Pedri, Dro Fernandez, pour sa première en Ligue des Champions, a parfaitement fixé puis il a réalisé une offrande vers Fermin Lopez. L'ailier de Barcelone a fait coucher le gardien d'une feinte de frappe. Il a ensuite mis le ballon au fond des filets pour s'offrir un doublé.

19:21 - Le show Lamine Yamal se poursuit (36e) Comme à son habitude, le phénomène du FC Barcelone fait le spectacle.

19:20 - Hezze reçoit un carton jaune (36e) Le joueur de l'Olympiakos s'est essuyé les crampons sur Pedri. Il est logiquement averti.

19:17 - Retsos sauve l'Olympiakos (33e) Décalé sur le côté droit, Fermin Lopez a livré un centre au cordeau. Le défenseur de l'Olympiakos est venu couper juste devant Rashford. Lors du corner, Koundé a été le plus prompt, mais il n'a pas cadré sa frappe.

19:15 - Énorme coup dur pour l'Olympiakos (31e) Le milieu offensif Chiquinho s'est assis au sol. Il est touché au niveau d'une cuisse. Nascimento entre en jeu.

19:14 - Pirola ne cadre pas (29e) À six mètres du but, le défenseur de l'Olympiakos n'a pas été en mesure de bien jouer le ballon avec sa tête. L'Olympiakos mériterait d'égaliser.

19:10 - Barcelone connaît un temps faible (27e) Depuis cinq minutes, les centres se multiplient dans la surface de réparation de Barcelone. Tour à tour, Casado et Koundé repoussent de la tête, mais le Barça n'arrive plus à conserver le cuir.

19:07 - Baldé est averti (23e) Le latéral de Barcelone a mis un coup de coude à Podence. L'ailier de l'Olympiakos reste au sol. Les médecins entrent sur la pelouse.

19:03 - L'Olympiakos était à un rien d'égaliser ! (20e) À l'entrée de la surface de réparation, Dani García a frappé en première intention. Il a été contré par Casado. Le ballon s'est élevé, et il a terminé juste au-dessus de la transversale. Szczesny avait plongé. Le gardien de Barcelone était battu. Le corner n'a rien donné.

19:01 - Tzolakis gagne un nouveau duel face à Lamine Yamal (17e) Le portier de l'Olympiakos est sorti devant l'attaquant du FC Barcelone. Ce dernier avait trop poussé son ballon.

18:59 - Szczesny n'est pas rassurant (15e) Le gardien de Barcelone a déjà manqué deux relances. Il y a quelques instants, il a mis en difficulté Cubarsi. Pour l'heure, les attaquants de l'Olympiakos n'ont pas su en profiter.