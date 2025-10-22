DIRECT. Sporting - Marseille : un délice de Paixao met l'OM sur de bons rails, suivez le match

A l'occasion de la 3e journée de Ligue des champions, l'OM mène au Sporting grâce à un enroulé de velours de Paixao. Marseille est devant avec la manière.

En direct

21:22 - Paixao est en feu (21') Enfermé le long de la ligne de corner du Sporting, Paixao, du bout du pied, signe un grand pont sur son vis à vis. Dans la surface, il perd le ballon, mais quelle combativité du Brésilien.

21:20 - Greenwood manque son centre (19') Sur cette situation de contre, Greenwood profite d'espace pour porter le ballon dans la surface adverse. Son centre à ras de terre est trop proche de Silva. L'attaquant marseillais bénéficiait aussi d'un appel plein axe d'Aubameyang.

21:16 - Paixao signe un superbe but ! (0-1) Irrésistible depuis le début de match, Paixao signe son 3e but européen avec l'OM de fort belle manière. A l'entrée de la surface légèrement côté gauche, le Brésilien dépose un petit bijou d'enroulé poteau opposé qui vient se loger, en douceur, dans la lucarne. Marseille est devant !

21:13 - La frappe de Paixao frôle le poteau ! (12') L'attauant brésilien était tout proche d'ouvrir le score ! Après avoir repiqué au centre, Paixao déclenche une frappe puissante du bout du pied droit en pleine course. Battu, Silva est bien heureux de voir le ballon lécher le poteau. Grosse occasion marseillaise !

21:12 - Balerdi impérial au premier poteau (11') Face au double centre de Goncalves, Balerdi coupe parfaitement la trajectoire.

21:11 - Paixao frappe de loin (10') Alors qu'il avait vu que Silva s'avancer dans sa surface, Paixao tente une frappe lointaine du droit. Le portier du Sporting se saisit sans problème du ballon. Greenwood côté droit s'était aussi proposé.

21:10 - Nouvelle faute de Balerdi (9') Dans un duel dans les airs, Balerdi commet une faute dans le dos de Suarez. Pour rappel, l'Italien a déjà un jaune.

21:09 - L'OM enfin dans le camp adverse (8') Après plus de sept minutes jouées dans cette rencontre, les joueurs de De Zerbi investissent pour la première fois le camp portugais. Le ballon est cependant trop rapidement perdu.

21:08 - De Zerbi demande de la largeur (7') Le coach italien fait signe à ses deux latéraux pistons, Palmieri et Weah, de coller les lignes de touche afin de disposer d'un maximum de largeur dans la conservation du ballon.

21:06 - Aubameyang manque sa passe (5') L'OM a du mal à conserver le ballon en ce début de partie. Sur une remise en touche d'Emerson, Aubameyang tente une passe en une touche de l'extérieur du pied pour Greenwood. Ballon perdu.

21:04 - Balerdi prend déjà un jaune (3') Pris dans la profondeur par Suarez, Balerdi, en dernier défenseur, commet une grosse faute. Le défenseur central central phocéen s'en sort très bien avec ce jaune. Coup franc pour Lisbonne aux abords de la surface légèrement sur la droite. Trincao enroule sa frappe du gauche qui passe au-dessus.

21:03 - Suarez tente la frappe (3') Après une perte de balle dans l'axe, l'OM voit son ex attaquant Suarez s'emmener le ballon. Il déclenche une frappe contrée. Corner pour le Sporting.

21:02 - Balerdi allonge (1') Le défenseur central opte pour un jeu au pied long dès le coup d'envoi. Sortie de but pour le Sporting.

21:02 - C'est parti ! Aubameyang donne le coup d'envoi de cette rencontre, c'est parti à Lisbonne !

20:56 - Entrée des joueurs Les deux formations font leur entrée sur la pelouse. Place à l'hymne légendaire de la Ligue des champions !

20:53 - L'arbitre de la rencontre La rencontre sera dirigée par l’arbitre slovène Rade Obrenovič, assisté de Jure Praprotnik et Grega Kordež, tandis que Matej Jug officiera en tant que quatrième arbitre.

20:45 - La composition marseillaise ! Roberto De Zerbi aligne une composition solide sur le papier. En défense Balerdi, Aguerd et Pavard son alignés derrière la doublette Hojbjerg - Vermeeren au centre. Devant, Paixao, Aubameyang et Greenwood constitueront l'attaque phocéenne ce soir.

20:35 - La composition du Sporting ! Le Sporting devrait évoluer en 4-2-3-1 avec la paire Hjulmand - Simoes dans l'entrejeu. L'ex marseillais Suarez est aligné en pointe.

20:25 - Un face à face à l'avantage de l'OM Les deux clubs se sont affrontés à deux reprises sur la scène européenne. Lors de la phase de groupe de la Ligue des champions 2022, l'OM s'était imposé par deux fois, à domicile (4-1) et à l'extérieur (0-2).

20:18 - L'OM sur une impressionnante dynamique Les hommes de Roberto De Zerbi sont sur superbe série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. En Ligue des champions après la défaite inaugurale au Real Madrid (2-1), les Phocéens ont facilement disposé de l'Ajax Amsterdam (4-0).

20:15 - Les Marseillais en nombre à Lisbonne Ce soir, l'OM va pouvoir compter sur un contingent important de supporters, plus de 2500 personnes sont attendues côté phocéen.

20:09 - Le Sporting tourne bien au Portugal Le club de la capitale est actuellement 2e du championnat portugais à trois points du leader Porto. En Ligue des champions, les Lisboètes affichent une victoire (face à Almaty 4-1) et une défaite à Naples (2-1).