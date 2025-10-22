Sporting - Marseille : avec de "la personnalité", l'OM de De Zerbi face au "test" portugais

A l'occasion de la 3e journée de Ligue des champions, l'OM se déplace au Sporting Lisbonne avec ambition. De Zerbi s'attend à un test de caractère.

L'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi est dans une forme étincelante, c'est le moins que l'on puisse dire. Leaders de Ligue 1 devant le rival parisien, les Phocéens restent sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. En Ligue des champions, l'OM a sorti les muscles en surclassant l'Ajax Amsterdam, 4-0, permettant au club de se faire une place enviable aux portes du top 10 d'une phase de ligue européenne relevée. Pour surfer sur cette superbe vague, l'OM ne devra pas brider son jeu offensif : "Il faudra avoir le courage de jouer notre jeu, ne pas avoir peur d'aller vers l'avant, de dribbler en un-contre-un, de frapper. Ce sont les caractéristiques des grandes équipes" explique le coach italien.

De Zerbi est d'ailleurs le premier conscient de l'adversité qui attend sa formation à Lisbonne : "Il faudra avoir de la personnalité, comme nous devons l'avoir pour chaque match au Vélodrome. C'est un test très important, et pour l'emporter, il faudra faire le match parfait". D'autant plus que l'OM fera face à un revanchard dans les rangs adverses, Luis Suarez, de flop à Marseille à buteur décisif au Portugal (7 buts depuis le début de saison), l'attaquant colombien voudra certainement briller devant son ex.

A quelle heure débute Sporting - Marseille ?

La rencontre de Ligue des champions Sporting - Marseille débutera à 21h00 au stade José Alvalade XXI de Lisbonne.

Sur quelle chaîne suivre Sporting - Marseille ?

La rencontre Sporting - Marseille est à retrouver sur Canal+.

Quelles sont les compositions probables de Sporting - Marseille ?

Sporting. Silva - Araujo, Inácio, Debast, Vagiannidis - Morita, Hjulmand - Gonçalves, Trincão, Quenda - Suarez.

Marseille. Rulli - Emerson, Aguerd, Balerdi, Pavard - Hojberg, O'Riley - Paixão, Gomes, Greenwood - Aubameyang.