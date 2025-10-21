Comment suivre la NBA en France ?

La nouvelle saison de NBA débute ce mercredi 21 octobre, découvrez comment la suivre.

La nouvelle saison de NBA début cette semaine et plus précisément ce mercredi 21 octobre. Quelques mois après son problème de santé, Victor Wembanyama est de retour plus affuté que jamais et espère amener sa franchise des San Antonio Spurs en play offs.

Deux matchs sont au programme avec les Houston Rockets qui affronteront le champion en titre, l'Oklahoma City Thunder. À 04h00, les Golden State Warriors défieront les Los Angeles Lakers dans une affiche mythique entre deux franchises historiques. Mais comment suivre les rencontres ?

Malheureusement, tout est encore incertain et beIN Sports n'a pas récupéré les droits cette saison, laissant Prime Vidéo prendre les reines de la ligue américaine. Il existe pour le moment deux options pour les fans français :

Le NBA League Pass accessible par abonnement et qui permet de suivre l'intégralité des matchs hors marché (toutes les équipes, tous les soirs), en direct ou en replay, avec une qualité HD et des options multi caméra.

Prime Vidéo qui propose jusqu'à 86 matchs de saison régulière, les NBA Mexico, Berlin et London Games (prévu les 15 et 18 janvier 2026), le Play-In Tournament, les deux premiers tours des Play-offs, une finale de Conférence et l'intégralité des Finales NBA.