Heure et chaîne TV de Bayer Leverkusen - PSG

Les Parisiens se déplacent en Allemagne ce mercredi 21 octobre pour la 3e journée de la Ligue des champions.

Retour de la Ligue des champions cette semaine avec le PSG qui se déplace sur la pelouse des Allemands du Bayer Leverkusen. Dans le top 3 du classement de la phase de Ligue, les Parisiens doivent assumer leur statut et prendre des points face à une équipe allemande qui se retrouve au fond de la classe avec deux petits points en deux journées face à Copenhague et le PSV Eindhoven. La saison est d'ailleurs bien délicate après un titre acquis en 2024 avec les départs de quasiment toutes les stars et du coach principal Xabi Alonso. Après le court passage d'Erik ten Hag, limogé après trois matchs, Kasper Hjulmand a pris les rênes de l'équipe et n'arrive pas pour le moment à imposer sa marque de fabrique.

Sur quelle chaîne suivre le PSG ?

La rencontre du soir sera diffusée sur les antennes de Canal +, diffuseur exclusif de la Ligue des champions en France.

À quelle heure suivre la rencontre ?

Vous pouvez suivre la rencontre à partir de 21h sur les antennes de Canal +. Un avant match traditionnel sera proposé sur les antennes de la chaîne quelques minutes avant le match.