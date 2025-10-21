Le fils d'une légende du football décède à 21 ans dans un accident de tracteur

Le jeune homme est décédé dans des circonstances assez troubles.

Fils du légendaire footballeur anglais Stuart Pearce, Harley Pearce est décédé dans un accident de tracteur à l'âge de 21 ans le 16 octobre dernier. Pour le moment, les circonstances du drame ne sont pas encore totalement établies, mais la presse anglaise rapporte que le tracteur que conduisait Harley Pearce aurait potentiellement subi un éclatement de pneu lui faisant perdre le contrôle et quitter la route. Il était le plus jeune des deux enfants de Stuart Pearce qui est un ancien joueur de Manchester City et de West-Ham. Il compte également 78 sélections avec l'Angleterre et est devenu entraîneur intérimaire de l'équipe nationale en 2012.

"Notre famille est vraiment choquée et profondément navrée par la perte de notre fils chéri et frère dévoué, Harley. C'est une âme qui a laissé une empreinte inoubliable sur tous ceux qui l'ont connu. C'était un garçon en or avec un sourire contagieux, et cette tragédie choquante laissera un énorme vide dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le connaître. Avec une force tranquille et discrète et une profonde gentillesse, nous sommes si fiers du jeune homme qu'il est devenu, faisant preuve d'une merveilleuse éthique de travail et d'un esprit d'entreprise dans le secteur agricole" explique sa famille dans un communiqué.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a envoyé un message de soutien à Stuart Pearce et à sa famille après le décès de Harley. "Au nom de Manchester City, nous partageons la tragique nouvelle pour Stuart Pearce, sa femme et sa famille au sujet de son fils... Je sais qu'il n'y a pas de mots pour décrire cette énorme tragédie, mais nos plus sincères condoléances vont à lui et à sa famille."