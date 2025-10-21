Mbappé reçoit une nouvelle BMW, mais il y a un gros problème

Le Français a reçu un nouveau bolide dans le cadre d'un partenariat annuel avec la marque BMW.

La star de l'équipe de France et du Real Madrid a reçu, comme l'ensemble des joueurs tous les ans, une nouvelle voiture de leur partenaire BMW. Le champion du monde a opté pour une BMW i7, spécialement conçue pour lui d'une valeur de 150 000 euros. Mais si le cadeau est absolument incroyable et devrait ravir absolument tout le monde, il y a un véritable problème, Mbappé n'a pas le permis de conduire.

Dès son adolescence, alors qu'il devenait une star du ballon rond, il a exprimé qu'obtenir un permis de conduire n'a jamais été une priorité pour lui. Ayant toujours eu des chauffeurs à sa disposition, il n'a jamais ressenti la nécessité de passer son permis. Ce choix de vie a suscité quelques moqueries de la part de ses coéquipiers actuels à Madrid. Ce n'est pas la première fois que la question du permis de conduire est évoquée avec Kylian. Durant son séjour à Paris, le club du Paris Saint-Germain lui avait proposé d'organiser des leçons pour lui faciliter la vie de tous les jours. Pourtant, il a préféré refuser, toujours fidèle à sa vision de ne pas en avoir besoin.

Dans une récente interview au journal L'Équipe, sa maman, Fayza Lamari, expliquait que son fils n'avait jamais pu passer l'examen en France pour des raisons de sécurité et d'organisation. Elle le pousse tout de même à le passer... "Tu vas voir, ça va te faire du bien d'avoir trente minutes avec toi-même, sans chauffeur, sans agent de sécurité" explique-t-elle.