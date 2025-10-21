Entraîneur et joueurs attaquent Vinicius : "Voilà pourquoi tout le monde te déteste !"

Le Brésilien reçoit de nombreuses critiques de la part de certains joueurs.

Les derbys madrilènes... Des rendez-vous aussi attendus que redoutés par les supporters et les joueurs ! Lors de la rencontre entre le Real Madrid et Getafe il y a quelques jours, la tension était palpable et un joueur semblait être encore une fois au cœur des discussions : Vinicius Jr. L'attaquant a encore fait parler de lui, à tel point que les joueurs de Getafe et leur entraîneur José Bordalás n'ont pas caché leur agacement après la rencontre.

Si le Real Madrid a remporté la victoire de justesse, 1 à 0 grâce à Mbappé, le match a été tout sauf tranquille. Selon plusieurs médias espagnols, le ton est monté entre Vinicius Jr. et Juan Iglesias, un joueur de Getafe. Iglesias a laissé éclater sa colère en direction du Brésilien, le sommant de prendre exemple sur ses coéquipiers.

L'élément déclencheur ? Allan Nyom, défenseur de Getafe, entré en jeu à la 76e minute, commet une faute jugée sévère mais indiscutable sur Vinicius. Résultat, un carton rouge direct et retour express aux vestiaires.

Et au milieu de ce chaos, Vinicius n'a pas hésité à chatouiller les nerfs déjà sensibles de l'entraîneur adverse. D'après Bordalás, le Brésilien aurait commenté de manière sarcastique une décision de remplacement. Pas vraiment le genre de paroles qui apaise une atmosphère déjà explosive !

Ce n'est pas la première fois que Vinicius Jr est accusé de provoquer ses adversaires, une stratégie parfois maîtrisée pour déstabiliser l'équipe adverse. Pourtant, malgré tout ce remue-ménage, Vinicius s'en est sorti sans le moindre carton jaune.