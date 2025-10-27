Sept arrêts cardiaques en plein match, cet arbitre est un miraculé

Un arbitre de touche a enchaîné sept arrêts cardiaques en quelques minutes.

Ce n'était clairement pas l'heure pour cet arbitre. Dans un match amateur en district dans la Sarthe dimanche 19 octobre, un arbitre de touche a été victime de sept malaises cardiaques durant la même rencontre. Lors de la rencontre opposant les JS Solesmes et Crosmières, Stéphane Drouard a subi un malaise dès la 10e minute de jeu provoquant l'interruption rapide de la rencontre.

S'il a d'abord souhaité tenir sa place après avoir récupéré ses esprits assez rapidement, son état ne s'est pas arrangé, comme l'a évoqué Adrien Le Dréau, président des JS Solesmes pour le journal Ouest France. "Au fil des minutes, cela n'allait pas mieux. Une ambulancière présente sur place lui est rapidement venue en aide et nous avons appelé les pompiers. Son aide a été très précieuse et je tiens à la remercier."

Les pompiers, une fois sur place, ont du pratiquer un massage cardiaque pendant plus de 45 minutes afin de stabiliser l'état du patient qui a enchaîné sept arrêts cardiaques. L'homme a finalement pu être évacué vers le CHU d'Angers pour être pris en charge. "Nous l'avons laissé entre de bonnes mains" a expliqué le président du club amateur, très touché par la situation. Le match a bien évidemment été interrompu.