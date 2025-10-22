DIRECT. Monaco - Tottenham : bons débuts des Monégasques, suivez le match

L'AS Monaco a bien démarré la rencontre face à Tottenham ce mercredi, lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:20 - Longue touche de Danso L'ancien joueur de Lens Kevin Danso effectue une très longue touche pour envoyer le ballon dans la surface monégasque mais la défense repousse facilement.

21:17 - Les Monégasques ont bien commencé Les joueurs de l'AS Monaco ont bien démarré cette rencontre face à Tottenham, que ce soit dans l'attitude et dans leur plan tactique. Ne reste plus qu'à marquer !

21:14 - Fati manque son dernier geste ! Après un corner qui a donné une situation chaude sur le but de l'ASM, les joueurs monégasques partent en contre à 2 contre 2. Fati est finalement trouvé en profondeur mais manque de précision en voulant passer à Akliouche devant Vicario... Dans la foulée, Akliouche termine par une frappe mais Vicario capte facilement le cuir.

21:12 - Balogun tente sa chance Les Monégasques accélèrent après un petit temps faible. Trouvé dans la surface sur une bonne passe en profondeur, Folarin Balogun frappe dans un angle fermé mais Vicario repousse en corner. Le gardien italien capte le ballon dans les airs sur ce premier corner.

21:09 - Monaco a toujours encaissé un but cette saison Bien appliqués défensivement, les Monégasques vont tenter ce soir d'effectuer leur premier clean sheet de la saison. En dix matches jusqu'ici, l'ASM a toujours encaissé au moins un but.

21:06 - Bon coup franc pour Monaco Les Monégasques pressent haut dans le camp londonien et Caio Henrique récupère le cuir avant d'obtenir un coup franc, assez bien placé sur la gauche. C'est bien frappé mais les Spurs repoussent le danger

21:04 - Les Anglais bien positionnés en 4-3-3 Comme on pouvait s'y attendre, Thomas Frank a organisé son équipe en 4-3-3, avec Palhinha en pointe basse du milieu à trois. C'est bien Archie Gray qui évolue latéral gauche.

21:01 - C'est parti entre l'AS Monaco et Tottenham ! L'arbitre italien Marco Guida siffle le coup d'envoi de ce match de Ligue des champions entre Monaco et Tottenham ! Ce sont les joueurs anglais, en maillot noir ce soir, qui engagent pour cette première période.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'AS Monaco et de Tottenham pénètrent sur la pelouse du stade Louis-II ! Le coup d'envoi est maintenant imminent.

20:54 - Opta donne Tottenham favori Le site Opta donne Tottenham comme favori de cette rencontre disputée sur la pelouse de l'AS Monaco. Les Anglais disposent de 41% de chances de l’emporter, devançant de peu les Monégasques, crédités de 33% de chances de victoire. Il y a 25% de probabilité que la rencontre se termine en match nul.

20:48 - Pogba toujours absent Quand est-ce que Paul Pogba disputera-t-il ses premières minutes avec le maillot rouge et blanc ? Le milieu français était espéré à Angers ce week-end pour sa première fois mais une petite blessure à la cuisse droite ces derniers jours lui a fait prendre du retard dans sa préparation. Pogba a bien repris l'entraînement collectif avant-hier mais n'a pas réalisé la séance en intégralité. Il espère reprendre avant le début de la prochaine trêve internationale, le 10 novembre prochain.

20:42 - Monaco peut compter sur son banc Sébastien Pocognoli ne va diriger l'AS Monaco que pour la deuxième fois depuis sa nomination, après le match nul ramené d'Angers (1-1) ce week-end en Ligue 1. De quoi bénéficier d'un petit effet de surprise, comme l'a reconnu Thomas Frank, l'entraîneur de Tottenham. Les Spurs devront aussi se méfier des remplaçants de l'ASM, puisque Monaco possède le deuxième banc le plus prolifique d'Europe cette saison (8 buts par des entrants), derrière Brighton (10).

20:36 - Quels sont les pronostics pour Monaco - Tottenham ? Pour cette rencontre de Ligue des champions, l'AS Monaco n'est pas donné favori par les différents sites de paris sportifs pour cette rencontre comptant pour la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. La cote pour une victoire des Spurs oscille entre 2 et 2,3 tandis que celle d'une victoire des Monégasques à domicile se situe entre 2,6 et 3. La cote pour un match nul est d'environ 3,5.

20:30 - Comment voir Monaco - Tottenham ? Ce match entre l'AS Monaco et Tottenham ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Monégasques et les Londoniens à partir de 21 heures ce mercredi 22 octobre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

20:24 - Monaco-Pocognoli: "Je ne pense pas qu'il y ait urgence" Nommé il y a une dizaine de jours, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco Sébastien Pocognoli refuse pourtant de paniquer. "Je ne pense pas qu'il y ait urgence après trois matchs. C'est sûr que commencer par une défaite à Bruges abat déjà certaines cartes, a reconnu le coach belge de 38 ans. Mais la campagne est encore longue." Les Monégasques affronteront ensuite trois adversaires a priori plus abordables. Ce sera Bodo/Glimt (extérieur), Paphos (extérieur) et Galatasaray (domicile) avant de jouer face à deux clubs européens historiques en janvier : le Real Madrid (extérieur) puis la Juventus (domicile).

20:18 - Tottenham: Odobert titulaire, Kolo Muani remplaçant L'entraîneur de Tottenham Thomas Frank n'est pas non plus épargné par les blessures, puisque Davies, Romero, Udogie, Bissouma, Maddison, Kulusevski et Solanke sont blessés, alors que le Français Mathys Tel n'est pas inscrit en C1. Frank a décidé d'aligner une défense expérimentale, avec Archie Gray latéral gauche et Djed Spence sur le banc. L'attaquant français Wilson Odobert débute sur l'aile gauche, alors que Randal Kolo Muani est remplaçant. Le onze de départ de Tottenham : Vicario - Porro, Danso, Van de Ven, Gray - Palhinha, Bentancur, Bergvall - Kudus, Richarlison, Odobert.

20:12 - Monaco: Pocognoli persiste avec son 3-4-3 Pour son deuxième match à la tête de l'AS Monaco, Sébastien Pocognoli doit faire encore sans une grande partie de ses cadres (Hradecky, Vanderson, Dier, Zakaria et Camara). Dans son 3-4-3, Fati et Akliouche accompagnent Balogun devant, alors que Teze va encore dépanner au milieu avec le jeune Mamadou Coulibaly. Le onze de départ de l'AS Monaco : Köhn - Kehrer, Salisu, C. Henrique - K. Diatta, Teze, M. Coulibaly, K. Ouattara - Akliouche, Balogun, Fati.

20:06 - Débuts ratés pour Monaco en C1 L'AS Monaco n'a pas bien commencé la phase de poules de la Ligue des champions, contrairement à la saison dernière. Avec un seul point pris en deux matchs, après une lourde défaite à Bruges (4-1) et un match nul quasiment miraculeux contre Manchester Ciy (2-2), les Monégasques n'ont déjà plus le droit à l'erreur face à Tottenham, ce mercredi soir. Les Spurs possèdent eux déjà 4 points, après un succès devant Villarreal (1-0) et un match nul sur la pelouse de Bodo/Glimt (2-2).