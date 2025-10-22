Monaco - Tottenham : malgré des débuts ratés, Pocognoli refuse de parler "d'urgence"

Avec un seul point pris en deux matchs, l'AS Monaco accueille Tottenham ce mercredi soir (21 heures) lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions avec un grand besoin de victoire.

L'AS Monaco n'a pas bien commencé la phase de poules de la Ligue des champions, contrairement à la saison dernière. Avec un seul point pris en deux matchs, après une lourde défaites à Bruges (4-1) et un match nul quasiment miraculeux contre Manchester Ciy (2-2), les Monégasques n'ont déjà plus le droit à l'erreur face à Tottenham, ce mercredi soir lors de la 3e journée de la C1. Les Spurs possèdent déjà 4 points, après un succès devant Villarreal (1-0) et un match nul sur la pelouse de Bodo/Glimt (2-2).

Nommé il y a une dizaine de jours, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco Sébastien Pocognoli refuse pourtant de paniquer. "Je ne pense pas qu'il y ait urgence après trois matchs. C'est sûr que commencer par une défaite à Bruges abat déjà certaines cartes, a reconnu le coach belge de 38 ans. Mais la campagne est encore longue." Les Monégasques affronteront ensuite trois adversaires a priori plus abordables : Bodo/Glimt, Paphos et Galatasaray.

Pogba toujours absent

Sébastien Pocognoli ne va diriger l'AS Monaco que pour la deuxième fois depuis sa nomination, après le match nul ramené d'Angers (1-1) ce week-end en Ligue 1. De quoi bénéficier d'un petit effet de surprise, comme l'a reconnu Thomas Frank, l'entraîneur de Tottenham. Le coach belge devrait en tout cas reconduire son système à trois derrière, comme à Angers et comme il avait l'habitude de le faire à l'Union Saint-Gilloise, son club précédent.

Le coach danois de Tottenham se méfie de cette équipe monégasque, qui devra encore faire sans Paul Pogba, qui a seulement repris l'entraînement collectif ces derniers jours après une petite blessure à la cuisse qui a repoussé son grand retour. Les Spurs devront aussi se méfier des remplaçants de l'ASM, puisque Monaco possède en effet le deuxième banc le plus prolifique d'Europe cette saison (8 buts par des entrants), derrière Brighton (10).

Les compos de Monaco - Tottenham : des blessés des deux côtés

Pour son deuxième match à la tête de l'AS Monaco, Sébastien Pocognoli doit faire encore sans une grande partie de ses cadres (Hradecky, Vanderson, Dier, Zakaria et Camara). Dans son 3-4-3, Fati et Akliouche devraient accompagner Balogun devant, alors que Teze va encore dépanner au milieu.

Le onze de départ probable de l'AS Monaco : Köhn - Kehrer, Salisu, C. Henrique - K. Diatta, Teze, M. Coulibaly, K. Ouattara - Akliouche, Balogun, Fati.

Thomas Frank n'est pas non plus épargné par les blessures du côté de Tottenham, puisque Davies, Romero, Udogie, Bissouma, Maddison, Kulusevski et Solanke sont blessés, alors que le Français Tel n'est pas inscrit en C1. Les deux autres attaquants français des Spurs, Kolo Muani et Odobert, devraient débuter sur le banc.

Le onze de départ probable de Tottenham : Vicario - Porro, Danso, van de Ven, Spence - Bentancur, Palhinha - Kudus, P. M. Sarr, X. Simons - Richarlison.

Heure, chaîne, comment voir Monaco - Tottenham en direct

Ce match entre l'AS Monaco et Tottenham ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Monégasques et les Londoniens à partir de 21 heures ce mercredi 22 octobre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Monaco - Tottenham ?

Pour cette rencontre de Ligue des champions, l'AS Monaco n'est pas donné favori par les différents sites de paris sportifs pour cette rencontre comptant pour la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. La cote pour une victoire des Spurs oscille entre 2 et 2,3 tandis que celle d'une victoire des Monégasques à domicile se situe entre 2,6 et 3. La cote pour un match nul est d'environ 3,5.