DIRECT. Real Madrid - Juventus : les Merengue accrochés par une Vieille Dame audacieuse, suivez le match

Ce mercredi soir, le Real Madrid affronte la Juventus Turin lors de la troisième journée de la Ligue des champions. Suivez le match en direct.

21:21 - Tchouaméni encore lui (0-0, 20e) Deuxième corner consécutif pour le Real Madrid mais la tête de Tchouaméni s'envole.

21:20 - Le Real pousse (0-0, 19e) Avant la vingtième minute de jeu, Brahim Diaz se projette sur la droite. Face à Lloyd Kelly, le Marocain centre mais c'est contré en corner.

21:19 - Rugani bien placé (0-0, 18e) À trente mètres des cages adverses, Vinicius aperçoit l'appel-contre appel de Mbappé mais Rugani met le pied et coupe la ligne de passe.

21:18 - Tête trop axiale (0-0, 17e) Premier corner et première occasion pour le Real Madrid ! Au point de penalty, Aurélien Tchaouméni saute plus haut que tout le monde et dévie la trajectoire de la tête. Le cuir finit directement sur Di Gregorio.

21:17 - Corner madrilène (0-0, 16e) Pour l'une des premières fois de la rencontre, Fede Valverde se projette. Dans la surface, il centre fort au premier poteau mais Kelly met le pied devant Vinicius et concède le corner.

21:16 - La Juventus pousse (0-0, 14e) Quelle parade de Thibaut Courtois ! Sur une frappe croisée très forte de Federico Gatti dans un "trou de souris", le Belge se couche très vite au sol pour capter le ballon.

21:14 - Montée en puissance (0-0, 13e) Dans ce premier quart d'heure, les Turinois mettent réellement les Madrilènes en difficulté.

21:13 - Position illicite (0-0, 12e) Sur l'aile gauche, Cambiaso lève la tête et trouve Vlahovic qui talonne pour McKennie qui avait pris Asencio de vitesse. Le milieu américain est signalé hors-jeu.

21:12 - Première parade (0-0, 10e) Après dix minutes de jeu, la première frappe cadrée est pour la Juventus Turin. En pivot, Weston McKennie se joue d'Eder Militão avant de frapper croisé à 25 mètres. Courtois se détend bien sur sa droite et dévie en corner.

21:11 - Tchouaméni contré (0-0, 9e) Après une transversale, Fede Valverde centre en une touche mais c'est repoussé. À la réception, Aurélien Tchouaméni contrôle et reprend de volée. Lloyd Kelly est vite monté sur le Français.

21:09 - Asencio sauve le Real (0-0, 7e) Quelle contre-attaque fulgurante des Bianconeri ! Bien trouvé par Thuram le long de la ligne de touche gauche, Cambiaso lance Kalulu à l'opposé. Totalement seul dans la surface, le défenseur centre fort mais Raul Asencio tacle pour repousser le danger. Dusan Vlahovic était en embuscade pour reprendre le ballon.

21:08 - Aucun espace (0-0, 6e) Les Merengue mettent le pied sur le ballon mais ne trouvent aucun espace face au bloc bas de la Juventus Turin.

21:07 - Nombreuses permutations (0-0, 5e) Dans cette entame de match, les Madrilènes permettent beaucoup sur le front de l'attaque.

21:06 - Militão s'en sort bien ! (0-0, 4e) Contre-attaque de la Vieille Dame et Dusan Vlahovic est lancé sur orbite pour un deux-contre-un. Finalement, Eder Militão obtient un coup franc après un tirage de maillot de l'attaquant serbe au départ de l'action.

21:05 - Kalulu récompensé (0-0, 3e) Face aux dribbles tentés par Vinicius, Pierre Kalulu récupère le ballon en deux temps. Il obtient finalement une faute après un crochet trop long et une intervention tardive d'Arda Güler.

21:04 - Mbappé décroche (0-0, 2e) Après une récupération madrilène, Kylian Mbappé redescend à hauteur de la ligne médiane pour toucher son premier ballon.

21:03 - Kalulu esseulé (0-0, 1e) Près du poteau de corner droit, Pierre Kalulu lève la tête pour centrer. Pressé par Carreras et Vinicius, le piston tricolore obtient une touche.

21:02 - C'est parti ! (0-0, 1e) Dusan Vlahovic lance Real Madrid - Juventus !

21:00 - Engagement pour la Juventus Après le toss entre Fede Valverde et Kenan Yildiz, l'engagement de ce choc sera donné par les Bianconeri.

20:58 - Entrée des joueurs Dans un silence de cathédrale, les 22 acteurs de Real Madrid - Juventus pénètrent sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu.

20:55 - Les joueurs dans les travées Les joueurs sortent des vestiaires. L'entrée sur la pelouse de Santiago Bernabeu est imminente.

20:50 - Le corps arbitral Ce soir, Slavko Vincic sera au sifflet de Real Madrid - Juventus. Le Slovène sera accompagné de ses compatriotes Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič, juges de touche. David Šmajc sera le quatrième arbitre, tandis que l'Allemand Bastian Dankert et le Portugais Tiago Martins seront chargés du VAR.

20:45 - Trois cadres toujours absents Si le Real Madrid débute ce soir une semaine importante avec le Clasico dimanche après-midi, Xabi Alonso est privé de David Alaba, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dani Ceballos et Dani Carvajal. Les retours du défenseur central espagnol et du latéral anglais sont espérés pour la confrontation face au FC Barcelone dimanche à 16h15. Du côté de la Juventus Turin, Igor Tudor doit faire sans Bremer, et Milik notamment.

20:40 - Alonso se méfie de la Juve Si les Bianconeri accusent le coup depuis plusieurs semaines, Néanmoins, Xabi Alonso reste méfiant à propos de cet ogre du football européen qui peut se réveiller à tout moment : "C'est un classique européen. Ces deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises et j'ai moi-même disputé certains de ces matchs. Nous nous sentons très bien préparés. Nous voulons remporter notre troisième victoire en Ligue des champions et prendre un très bon départ. Nous avons besoin du stade. Les gens viennent au Bernabéu pour voir de grands matchs. Nous devons leur donner satisfaction pour qu'ils nous soutiennent en retour. Nous sommes vigilants. Tout club italien qui vient en mauvaise posture peut être dangereux. Je ne me souviens pas comment venait le Milan, mais je me souviens comment s'est déroulé le match. Nous ne devons pas oublier l'histoire. La Juve est un grand club d'hier et d'aujourd'hui. Elle compte de très bons joueurs et Yildiz est l'un d'entre eux. Il a connu une évolution fantastique. Je le connais. Il était au Bayern quand j'y étais. Je suis très heureux de voir sa progression".