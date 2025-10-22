Real Madrid - Juventus : "Il a désormais trouvé sa place"... Alonso dithyrambique envers Mbappé avant de défier la Vieille Dame

Ce mercredi soir, le Real Madrid affronte la Juventus Turin lors de la troisième journée de la Ligue des champions. Avant le match, Xabi Alonso a encensé le très bon début de saison de Kylian Mbappé.

Après deux victoires inaugurales (2-1 contre l'Olympique de Marseille et 0-5 face à Kairat Almaty), le Real Madrid reçoit la Juventus Turin ce mercredi soir en Ligue des champions. Une affiche de prestige face à la Vieille Dame pour les Madrilènes qui pourraient compter sur Kylian Mbappé, auteur d'un début de saison stratosphérique. Auteur de 15 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres toutes compétitions confondues, le Français est le joueur le plus décisif du club. Mieux, en 9 journées de Liga, l'ancien attaquant du PSG a déjà inscrit 10 buts. C'est la première fois qu'un joueur du Real totalise autant de buts après 9 matches depuis 2014-2015, lorsqu'un certain Cristiano Ronaldo en totalisait déjà 17.

Face aux médias, Xabi Alonso est revenu sur l'état de forme et l'excellente entame de saison de son n°10 : "Je pense que l'influence positive qu'il a sur l'équipe est presque aussi importante que ses buts. Le fait que ses coéquipiers le suivent quand il a le ballon et quand il ne l'a pas aussi, je pense que ça nous aide à mieux contrôler les matches. Kylian va toujours marquer des buts. Il l'a fait partout où il est passé, à Monaco, à Paris, ici, avec l'équipe nationale aussi. Mais au-delà de cela, son influence est encore plus grande. Je pense que c'est fondamental. C'est ce dont l'équipe a besoin et Kylian progresse beaucoup dans ce domaine, ce qui me rend très heureux. Il traverse une très bonne période sur le plan personnel, car après s'être adapté l'année dernière, il a désormais trouvé sa place. Il est très analytique, très intelligent, il fait les choses pour des raisons précises. Et il doit bien les comprendre. Et maintenant, tout s'imbrique dans sa tête, c'est pourquoi il est aussi performant".

Alonso se méfie de la Vieille Dame

Si la Juventus Turin a connu ce week-end sa première défaite (0-2 à Côme), les Bianconeri n'ont plus connu le chemin de la victoire depuis le 13 septembre et un succès fou à domicile contre l'Inter Milan (4-3). Néanmoins, Xabi Alonso reste méfiant à propos de cet ogre du football européen qui peut se réveiller à tout moment : "C'est un classique européen. Ces deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises et j'ai moi-même disputé certains de ces matchs. Nous nous sentons très bien préparés. Nous voulons remporter notre troisième victoire en Ligue des champions et prendre un très bon départ. Nous avons besoin du stade. Les gens viennent au Bernabéu pour voir de grands matchs. Nous devons leur donner satisfaction pour qu'ils nous soutiennent en retour. Nous sommes vigilants. Tout club italien qui vient en mauvaise posture peut être dangereux. Je ne me souviens pas comment venait le Milan, mais je me souviens comment s'est déroulé le match. Nous ne devons pas oublier l'histoire. La Juve est un grand club d'hier et d'aujourd'hui. Elle compte de très bons joueurs et Yildiz est l'un d'entre eux. Il a connu une évolution fantastique. Je le connais. Il était au Bayern quand j'y étais. Je suis très heureux de voir sa progression".

Trois cadres trop justes pour la Juve

Si le Real Madrid débute une semaine importante avec le Clasico dimanche après-midi, Xabi Alonso a fait le point sur ses blessés : "Pour demain, je ne pense pas que Huijsen, Trent ou Carvajal seront là. Pour le Clasico, je vous donnerai les informations définitives samedi". Le retour du défenseur central espagnol et du latéral anglais sont espérés pour la confrontation face au FC Barcelone dimanche à 16h15.

À quelle heure débute Real Madrid - Juventus ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée de la Ligue des champions opposant le Real Madrid à la Juventus est prévu mercredi 22 octobre à 21h00 au stade Santiago Bernabeu de Madrid. Le Slovène Slavko Vincic sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Real Madrid - Juventus ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Sport diffusera l'affiche entre les Merengue et la Vieille Dame.

Comment suivre Real Madrid - Juventus en streaming ?

Si vous souhaitez regarder l'un des chocs de la troisième journée de la Ligue des champions entre le Real et la Juventus sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Real Madrid - Juventus ?

Real Madrid : Courtois (G) - Valverde, Asencio, Militao, Carreras - Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Güler - Vinicius, Mbappé.

Juventus : Di Gregorio (G) - Gatti, Rugani, Kelly - Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Conceiçao, Vlahovic, Yildiz.

