Brest - PSG : Luis Enrique est complètement séduit par un de ses joueurs

Le PSG espère renouer avec le succès en Ligue 1 en se déplaçant à Brest lors de la 9ème journée. Une victoire permettrait aux hommes de Luis Enrique de retrouver provisoirement la tête du classement.

Avant le déplacement ce samedi au stade Francis Le Blé, les Parisiens ont encore une fois ébloui toute l'Europe avec une démonstration de classe face aux pauvres joueurs de Bayer Leverkusen (7-2). Un récital individuel et collectif impressionnant. Reste désormais à transposer cette domination continentale sur la scène nationale, où le PSG peine encore à trouver la même fluidité. Après deux nuls frustrants face à Lille (1-1) et Strasbourg (3-3), les hommes de Luis Enrique doivent renouer avec la victoire pour ne pas laisser filer leurs concurrents.

Dembelé d'entrée

Pour ce duel face à Brest, les supporters parisiens pourront enfin compter sur Ousmane Dembélé, qui devrait retrouver une place de titulaire. Entré en jeu une demi-heure face au Bayer Leverkusen, l'ailier français a marqué et convaincu son entraîneur qu'il est prêt à enchaîner. Son retour dans le onze parisien devrait apporter de la percussion sur le front de l'attaque, probablement aux côtés de Bradley Barcola et de Khvicha Kvaratskhelia, à moins que ce dernier, encore ménagé récemment, ne laisse sa place à Gonçalo Ramos ou Ibrahim Mbaye. " Ousmane a retrouvé du rythme, il apporte cette créativité unique, cette capacité à éliminer ", confiait Luis Enrique vendredi. Le PSG, qui ne devrait pas trop faire tourner hormis une possible mise au repos de Désiré Doué, comptera aussi sur la solidité de Zaïre-Emery et Vitinha dans l'entrejeu, et sur un Hakimi en pleine forme.

Interrogé sur la différence entre la domination européenne du PSG et son parcours plus laborieux en Ligue 1, Luis Enrique a livré une analyse nuancée : " Vous faites toujours des analyses en fonction du résultat. Moi, j'ai vu la même équipe en Ligue 1 qu'en Ligue des champions, la même mentalité, la même identité. Les résultats sont différents, mais le contenu reste le même. En tant qu'entraîneur, je suis très tranquille. Il y a eu des circonstances, comme les blessures, mais ce n'est pas une excuse. " Le technicien espagnol a également tenu à souligner le caractère de son groupe après le nul face à Strasbourg : " Ce serait facile de dire que c'est moi qui ai insufflé cette mentalité. Mais si les joueurs n'ont pas en eux cette ambition, ce courage, ce n'est pas possible de le leur transmettre. "

Luis Enrique a retrouvé le meilleur de Zaïre-Emery

L'ancien sélectionneur de la Roja a aussi pris le temps de mettre en avant deux de ses cadres, Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery. " Hakimi est un des leaders du vestiaire. Il joue presque tous les matchs et reste à 100 %. Pour moi, c'est le meilleur latéral droit du monde ", a déclaré Luis Enrique, tout en saluant la maturité de son jeune milieu de terrain : " Zaïre-Emery a joué toute l'année à un très bon niveau. Il apprend vite, il comprend tout. C'est un joueur que nous aimons beaucoup. Il a été sensationnel sur ses deux derniers matchs. " Deux piliers autour desquels Paris espère construire sa stabilité en championnat.

Mais Brest ne compte pas se laisser faire. Solides depuis plusieurs semaines, les hommes d'Éric Roy restent sur quatre matchs sans défaite (deux victoires, deux nuls) et présentent un visage ambitieux à domicile. Emmenés par Romain Del Castillo et le puissant Ludovic Ajorque, les Brestois espèrent faire tomber le champion de France, eux qui n'ont plus battu Paris depuis plus de quarante ans. " On sait que Paris est une machine, mais on veut jouer notre jeu, sans complexe ", a prévenu Roy. Bien organisés et dangereux sur coups de pied arrêtés, les Bretons tenteront d'exploiter la moindre faille d'un PSG parfois friable à l'extérieur. Un test piégeux pour les Parisiens, qui devront afficher la même intensité qu'en Europe pour espérer repartir de Bretagne avec la tête du championnat.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Stade Brestois et le Paris Saint Germain aura lieu ce samedi au stade Francis Le Blé, elle sera dirigée par l'arbitre Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Brest - PSG ?

Cette rencontre de la neuvième journée de Ligue 1 sera diffusée sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Brest : Majecki - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko - Chotard, Magnetti, Del Castillo, Doumbia, Ebimbe - Ajorque

PSG : Chevalier - Hakimi (cap.), Beraldo, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Les différentes côtes

Impressionnant face à Leverkusen en C1, le PSG avec un Dembelé titulaire sera largement favori face à Brest.

Betclic : Brest 7,75 / Nul 5,40 / PSG 1,24.

Winamax : Brest 8,25 / Nul 5,50 / PSG 1,24.

Unibet : Brest 7,75 / Nul 5,30 / PSG 1,26.

Parions Sports : Brest 8,50 / Nul 5,40 / PSG 1,24.