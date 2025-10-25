DIRECT. Brest - PSG : suivez le match

Le PSG espère renouer avec le succès en Ligue 1 en se déplaçant à Brest lors de la 9ème journée. Une victoire permettrait aux hommes de Luis Enrique de retrouver provisoirement la tête du classement.

En direct

17:14 - 14' - Hakimi gêné par le soleil Même si le centre de Barcola était fuyant sur le côté gauche, Hakimi n'a pas su intercepter le cuir au second poteau, gêné sans doute par le soleil

17:11 - 11' - Un jeu vertical Sans se montrer dangereux pour l'instant, le PSG essaye d'étirer la défense brestoise en multipliant les passes verticalement, on sent les hommes de Luis Enrique très patients

17:08 - 8' - Hakimi averti Le Marocain est averti pour avoir empêcher Dina Ebimbe de progresser vers les buts parisiens

17:03 - 5' - Le PSG s'installe 10 parisiens sont dans le camp brestois, seul Lucas Chevalier est dans la moitié de terrain parisienne. Les hommes de Luis Enrique monopolisent déjà le ballon

17:02 - 2' - Lala dangereux Les Parisiens ont tardé à se replier sur un coup franc dans la surface de Kevin Lala, c'était un peu profond pour Ajorque. Le ballon sort en six mètres

17:00 - Coup d'envoi C'est parti pour cette rencontre Brest-PSG comptant pour la 9ème journée de L1

16:56 - Entrée des acteurs Les 22 joueurs font leur apparition sur la pelouse du stade Francis-Le-Blé dans une très belle ambiance

16:53 - L'arbitre de la rencontre Cette deuxième rencontre de la 9ème journée de Ligue 1 sera arbitrée par Jérémie Pignard.

16:49 - 18 buts en 4 matches Le PSG a marqué 18 buts en 4 matches face à Brest la saison passée. Les deux confrontations en C1 se sont soldées par 3-0 et 7-0 alors qu'en championnat les Parisiens se sont imposés 3-1 et 5-2

16:43 - La meilleure équipe au monde Le coach Brestois, Eric Roy s'est montré très élogieux envers le PSG lors de la dernière conférence de presse "Tu penses que j’ai besoin de voir le PSG contre Leverkusen pour savoir ce qu’il est capable de faire ? On les redoute car c’est une équipe très forte et certainement la meilleure équipe au monde actuellement. Ce n’est pas parce qu’on les redoute que cela va changer quelque chose. On doit essayer de jouer, proposer des choses, comme on a toujours essayé de le faire contre eux, même si cela ne nous a pas trop réussi jusqu’à présent. Ils te punissent car ils ont tellement de talent et c’est une équipe collectivement très forte, une véritable équipe. Ils sont donc souvent injouables, et on doit espérer qu’ils soient dans un mauvais jour. "

16:36 - Luis Enrique satisfait de Zaïre-Emery Interrogé sur les dernières performances de Warren Zaïre-Emery lors de deux dernières titularisations, le coach parisien s'est dit agréablement surpris par ses prestations " Zaïre-Emery a joué toute l'année à un très bon niveau. Il apprend vite, il comprend tout. C'est un joueur que nous aimons beaucoup. Il a été sensationnel sur ses deux derniers matchs."

16:29 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Brest - PSG ? Cette rencontre de la neuvième journée de Ligue 1 sera diffusée sur Bein Sports 1. Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

16:23 - Le onze Brestois Eric Roy s'appuie sur ses hommes forts pour cette réception du PSG notamment Ludovic en attaquant de pointe. Le onze rentrant est comme suit: Majecki - Locko, Coulibaly, Diaz, Lala - Mboup, Magnetti, Chotard, Dina Embimbé - Del Castillo, Ajorque

16:16 - Dembelé sur le banc Pressenti comme titulaire pour cette rencontre faceà Brest, Ousmane Dembelé commencera le match sur le banc. Luis Enrique a opté pour un trident offensif Kvaratskhelia, Mayulu et Barcola. Le onze rentrant est comme suit : Chevalier - Hakimi (C), Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee, - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.