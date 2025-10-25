DIRECT. Brest - PSG : suivez le match
Le PSG espère renouer avec le succès en Ligue 1 en se déplaçant à Brest lors de la 9ème journée. Une victoire permettrait aux hommes de Luis Enrique de retrouver provisoirement la tête du classement.
17:14 - 14' - Hakimi gêné par le soleil
Même si le centre de Barcola était fuyant sur le côté gauche, Hakimi n'a pas su intercepter le cuir au second poteau, gêné sans doute par le soleil
17:11 - 11' - Un jeu vertical
Sans se montrer dangereux pour l'instant, le PSG essaye d'étirer la défense brestoise en multipliant les passes verticalement, on sent les hommes de Luis Enrique très patients
17:08 - 8' - Hakimi averti
Le Marocain est averti pour avoir empêcher Dina Ebimbe de progresser vers les buts parisiens
17:03 - 5' - Le PSG s'installe
10 parisiens sont dans le camp brestois, seul Lucas Chevalier est dans la moitié de terrain parisienne. Les hommes de Luis Enrique monopolisent déjà le ballon
17:02 - 2' - Lala dangereux
Les Parisiens ont tardé à se replier sur un coup franc dans la surface de Kevin Lala, c'était un peu profond pour Ajorque. Le ballon sort en six mètres
16:56 - Entrée des acteurs
Les 22 joueurs font leur apparition sur la pelouse du stade Francis-Le-Blé dans une très belle ambiance
16:53 - L'arbitre de la rencontre
Cette deuxième rencontre de la 9ème journée de Ligue 1 sera arbitrée par Jérémie Pignard.
16:49 - 18 buts en 4 matches
Le PSG a marqué 18 buts en 4 matches face à Brest la saison passée. Les deux confrontations en C1 se sont soldées par 3-0 et 7-0 alors qu'en championnat les Parisiens se sont imposés 3-1 et 5-2
16:43 - La meilleure équipe au monde
Le coach Brestois, Eric Roy s'est montré très élogieux envers le PSG lors de la dernière conférence de presse "Tu penses que j’ai besoin de voir le PSG contre Leverkusen pour savoir ce qu’il est capable de faire ? On les redoute car c’est une équipe très forte et certainement la meilleure équipe au monde actuellement. Ce n’est pas parce qu’on les redoute que cela va changer quelque chose. On doit essayer de jouer, proposer des choses, comme on a toujours essayé de le faire contre eux, même si cela ne nous a pas trop réussi jusqu’à présent. Ils te punissent car ils ont tellement de talent et c’est une équipe collectivement très forte, une véritable équipe. Ils sont donc souvent injouables, et on doit espérer qu’ils soient dans un mauvais jour. "
16:36 - Luis Enrique satisfait de Zaïre-Emery
Interrogé sur les dernières performances de Warren Zaïre-Emery lors de deux dernières titularisations, le coach parisien s'est dit agréablement surpris par ses prestations " Zaïre-Emery a joué toute l'année à un très bon niveau. Il apprend vite, il comprend tout. C'est un joueur que nous aimons beaucoup. Il a été sensationnel sur ses deux derniers matchs."
16:29 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Brest - PSG ?
Cette rencontre de la neuvième journée de Ligue 1 sera diffusée sur Bein Sports 1. Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.
16:23 - Le onze Brestois
Eric Roy s'appuie sur ses hommes forts pour cette réception du PSG notamment Ludovic en attaquant de pointe. Le onze rentrant est comme suit: Majecki - Locko, Coulibaly, Diaz, Lala - Mboup, Magnetti, Chotard, Dina Embimbé - Del Castillo, Ajorque
Voici le 1⃣1⃣ brestois pour affronter le Paris Saint-Germain ce samedi à 17h dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1 McDonald's ⚔ #SB29PSG
Voici le 1⃣1⃣ brestois pour affronter le Paris Saint-Germain ce samedi à 17h dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1 McDonald's ⚔ #SB29PSG
???? @Meilleurtauxcom | Brest pic.twitter.com/FXQTMai8gO
16:16 - Dembelé sur le banc
Pressenti comme titulaire pour cette rencontre faceà Brest, Ousmane Dembelé commencera le match sur le banc. Luis Enrique a opté pour un trident offensif Kvaratskhelia, Mayulu et Barcola. Le onze rentrant est comme suit : Chevalier - Hakimi (C), Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee, - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.
Le XI du PSG pour affronter Brest !
Vous approuvez cette compo ?! pic.twitter.com/5v3sQIzvjM
16:13 - Point au classement
Brest qui reste sur 4 matches sans défaite en L1 (2 nuls, 2 défaites) est 12ème au classement, doté de 9 points, le club breton est loin derrière le PSG qui pointe à la deuxième place avec 17 points