DIRECT. Lens - Marseille : les phocéens sans solutions offensives, suivez le direct
Face à une équipe lensoise en pleine confiance, l'Olympique de Marseille tentera ce samedi soir de garder sa place de leader de L1 et oublier la frustration de Lisbonne.
22:51 - 86' - Belle volée de Greenwood
Une reprise instantanée de Greenwood sur un corner marseillais. Le tir est cadré mais il est légèrement dévié par un défenseur adverse. Mme Frappart ne l'a pas vu et siffle un six mètres
22:50 - 85' - Abdoulhamid entre en jeu
L'international saoudien fait son apparition du côté Lensois, à la place de Ruben Aguilar
22:49 - 84' - Guilavogui averti
Le lensois prend un carton jaune pour une faute flagrante sur Bilal Nadir
22:46 - 82' - Double changement pour les Lensois
Entrée de Sima et Fofana du côté Lensois, sorties de Thauvin et Edouard
22:45 - 80' - Paixao tente sa chance
On a très peu vu le petite ailier brésilien en attaque ce soir. L'ancien joueur de Feyenoord a essayé de tromper Risser mais sa frappe n'est pas cadrée
22:44 - 79' - Les Marseillais temporisent trop
Les Phocéens jouent souvent avec un temps de retard sur leurs contres ce qui permet aux Lensois de bien se replacer en défense
22:38 - 74' - De Zerbi prend des risques
Deux autres changements du côté des Phocéens avec les entrées de Hojbjerg et Angel Gomes à la place respectivement de O'Riley et Murillo
22:35 - 71' - Rulli attentif
Rulli a été très attentif sur une tentative de lob d'Udol de plus de quarante mètres. C'était cadré mais c'est repoussé par le portier argentin en corner
22:34 - 69' - Guilavogui entre en jeu
Premier changement lensois avec l'entrée en jeu de Guilavogui à la place de Wesley Saïd
22:32 - 67' - Le deuxième but Lensois (vidéo)
Ci dessous la vidéo du second but Lensois
Le @RCLens prend l'avantage à Bollaert-Delelis face à l'OM ????#RCLOM pic.twitter.com/gZ8ZrrUZyy— L1+ (@ligue1plus) October 25, 2025
22:30 - 65' - Thauvin trop gourmand
Après quelques jolis dribbles, Thauvin de rentrer seul dans la surface mais il est stoppé par la défense marseillaise
22:27 - 62' - Belle tête de Thauvin
Sur un joli centre de Udol, Thauvin parvient à placer une tête mais Rulli capte le cuir avant qu'il passe la ligne de but.
22:25 - 61' - Sortie de Pavard
Fautif sur le penalty et auteur d'un but contre son camp, Benjamin Pavard laisse sa place à Bilal Nadir
22:23 - 58' - Reprise manquée de Murillo
L'OM continue de presser en essayant d'égaliser, cette fois c'est Murillo qui tente sa chance mais sa reprise dans la surface est mal exécutée. Ca passe largement au dessus du cadre
22:20 - 54' - Superbe frappe d'Aubameyang
A peine entré, Aubameyang parvient à armer une belle frappe cadrée de vingt mètres, Risser boxe difficilement le ballon en corner