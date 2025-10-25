DIRECT. Lens - Marseille : les phocéens sans solutions offensives, suivez le direct

Face à une équipe lensoise en pleine confiance, l'Olympique de Marseille tentera ce samedi soir de garder sa place de leader de L1 et oublier la frustration de Lisbonne.

En direct

22:51 - 86' - Belle volée de Greenwood Une reprise instantanée de Greenwood sur un corner marseillais. Le tir est cadré mais il est légèrement dévié par un défenseur adverse. Mme Frappart ne l'a pas vu et siffle un six mètres

22:50 - 85' - Abdoulhamid entre en jeu L'international saoudien fait son apparition du côté Lensois, à la place de Ruben Aguilar

22:49 - 84' - Guilavogui averti Le lensois prend un carton jaune pour une faute flagrante sur Bilal Nadir

22:46 - 82' - Double changement pour les Lensois Entrée de Sima et Fofana du côté Lensois, sorties de Thauvin et Edouard

22:45 - 80' - Paixao tente sa chance On a très peu vu le petite ailier brésilien en attaque ce soir. L'ancien joueur de Feyenoord a essayé de tromper Risser mais sa frappe n'est pas cadrée

22:44 - 79' - Les Marseillais temporisent trop Les Phocéens jouent souvent avec un temps de retard sur leurs contres ce qui permet aux Lensois de bien se replacer en défense

22:38 - 74' - De Zerbi prend des risques Deux autres changements du côté des Phocéens avec les entrées de Hojbjerg et Angel Gomes à la place respectivement de O'Riley et Murillo

22:35 - 71' - Rulli attentif Rulli a été très attentif sur une tentative de lob d'Udol de plus de quarante mètres. C'était cadré mais c'est repoussé par le portier argentin en corner

22:34 - 69' - Guilavogui entre en jeu Premier changement lensois avec l'entrée en jeu de Guilavogui à la place de Wesley Saïd

22:32 - 67' - Le deuxième but Lensois (vidéo) Ci dessous la vidéo du second but Lensois

22:30 - 65' - Thauvin trop gourmand Après quelques jolis dribbles, Thauvin de rentrer seul dans la surface mais il est stoppé par la défense marseillaise

22:27 - 62' - Belle tête de Thauvin Sur un joli centre de Udol, Thauvin parvient à placer une tête mais Rulli capte le cuir avant qu'il passe la ligne de but.

22:25 - 61' - Sortie de Pavard Fautif sur le penalty et auteur d'un but contre son camp, Benjamin Pavard laisse sa place à Bilal Nadir

22:23 - 58' - Reprise manquée de Murillo L'OM continue de presser en essayant d'égaliser, cette fois c'est Murillo qui tente sa chance mais sa reprise dans la surface est mal exécutée. Ca passe largement au dessus du cadre