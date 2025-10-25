Lens - Marseille : les Phocéens ont de bonnes raisons de le craindre

Face à une équipe lensoise en pleine confiance, l'Olympique de Marseille tentera ce samedi soir de garder sa place de leader de L1 et oublier la frustration de Lisbonne.

Quatre jours après avoir chuté à Lisbonne en Ligue des champions (1-2 contre le Sporting), l'Olympique de Marseille repart au combat sur la scène nationale. leader de Ligue 1 avant cette 9ème journée, le club phocéen sait que la victoire est nécessaire à chaque match pour espérer de rivaliser à long terme avec le PSG. Ce samedi soir, c'est un déplacement périlleux qui l'attend sur la pelouse bouillante de Bollaert-Delelis, face à une équipe lensoise en pleine ascension. Les hommes de Roberto De Zerbi, séduisants depuis le début de saison, devront rapidement tourner la page européenne et la défaite face à Sporting (1-2) pour retrouver la solidité et la justesse qui les caractérisent en championnat. Face à un RC Lens ambitieux et porté par tout un peuple, la bataille s'annonce aussi physique qu'intense.

L'infirmerie phocéenne se remplit

Si la défaite à Lisbonne ne remet pas en cause le parcours européen de l'OM, elle a révélé certaines fragilités défensives et une maîtrise émotionnelle moindre que celle affichée lors des dernières sorties en L1. De Zerbi l'a répété, son équipe doit apprendre à "enchaîner les efforts et les compétitions sans perdre son intensité". En Ligue 1, les Olympiens restent cependant sur une série convaincante de cinq victoires consécutives, preuve que la dynamique demeure solide. Meilleure attaque du championnat, avec un trio Greenwood–Aubameyang–Paixao souvent irrésistible, l'OM se présente à Lens avec la ferme intention de tourner la page portugaise. Mais la mission s'annonce délicate car dans l'atmosphère surchauffée du nord, les Phocéens devront afficher un mental d'acier pour conserver la tête de L1

Le technicien italien devra composer sans plusieurs pièces importantes : Hamed Traoré, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina et Amine Gouiri manqueront à l'appel. Autant d'absences notables qui pourraient peser sur la densité du milieu de terrain marseillais. Pour autant, De Zerbi ne veut pas s'en servir d'excuse : "On a bâti un collectif capable de compenser les individualités. Ceux qui jouent ont une vraie opportunité de s'affirmer." Le onze pressenti avec un quatuor défensif expérimenté (Pavard, Augard, Balerdi, Emerson) derrière un milieu défensif aux couleurs danoises (Højbjerg, O'Riley) et trois attaquants en grosse forme (Greenwood, Aubameyang, Paixao) laisse entrevoir une équipe compétitive capable de frapper fort en transition et d'imposer son pressing agressif.

Des retrouvailles attendues pour Thauvin

En face, Pierre Sage poursuit son œuvre avec calme et méthode. Le coach artésien, qui dirigera son 50ᵉ match en Ligue 1, impressionne par la régularité de son équipe. Les Lensois restent sur une série de cinq victoires, un nul et une défaite seulement (face au PSG) sur leurs sept dernières sorties. "On progresse collectivement, et surtout, on retrouve le plaisir de dominer", confiait Sage en conférence de presse. Lens n'est plus qu'à deux points de l'OM et se rapproche dangereusement du sommet. L'entraîneur pourra compter sur un effectif au complet, un luxe rare à ce stade de la saison, avec notamment les retours de Deiver Machado et d'Ismaëlo Ganiou qui devraient néanmoins commencer sur le banc.

L'ancien coach lyonnais devrait aligner un onze lensois solide et équilibré, articulé autour d'un 3-4-3 désormais bien huilé. Devant Risser, la défense à trois composée de Gradit, Baidoo et Sarr offre stabilité et puissance, tandis que les pistons Aguilar et Udol apportent percussion et volume de jeu dans les couloirs. Au cœur du jeu, le duo Sangaré–Thomasson symbolise l'équilibre entre récupération et créativité. Le second nommé, en grande forme ces dernières semaines, s'impose comme le véritable métronome des Sang et Or, capable d'organiser, de percuter et de conclure. Devant, le trio Thauvin–Saïd–Édouard incarne la polyvalence offensive du Racing. Florian Thauvin aura à cœur de briller contre l'équipe qui l'a révélé. Ce choc entre Lens - OM s'annonce donc palpitant dans une ambiance volcanique de stade Bollaert-Delelis.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Ce choc de la 9ème journée de Ligue 1 qui sera dirigé par Stéphanie Frappart aura lieu ce samedi à 21h05 au stade Bollaert-Delelis

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lens - Marseille ?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce samedi soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Lens: Risser - Gradit, Baidoo, Sarr - Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Saïd ; Édouard

Marseille: Rulli - Pavard, Aguerd, Balerdi, Palmieri - O'Riley, Nadir, Greenwood, Gomes, Paixao - Maupay

