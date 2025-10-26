DIRECT. Real - Barcelone : Mbappé sur un nuage, suivez le match
Battu à quatre reprises la saison dernière par le Barça, le Real de Mbappé tentera de briser la malédiction du Clasico ce dimanche à Bernabeu lors de la 10ème journée de la Liga.
17:05 - 45+4' - Belle défense de Baldé
Mbappé ne parvient pas à contourner Baldé sur le côté droit, le défenseur Catalan parvient à écarter le cuir en dehors de la surface
17:04 - 45+2' - L'égalisation de Fermin Lopez (en vidéo)
Revivez en vidéo, le but de 1-1 marqué par Fermin Lopez
[⚽️ VIDÉO BUT] ???????? #LALIGA— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2025
???? Fermín Lopez égalise pour le FC Barcelone, 1-1 !
???? Marcus Rashford signe la passe décisive !
https://t.co/2xTz6z4CCS
17:03 - 46' - Encore un hors jeu pour Mbappé
Mbappé parvient encore une fois à marquer mais il est signalé hors jeu à juste titre sur une déviation de Bellingham
17:00 - 43 - BUT DE BELLINGHAM
Le Real repasse devant au score grâce à Jude Bellingham. L'Anglais est parfaitement placé dans l'axe pour dévier dans les buts un ballon bien remis de la tête par Militao. Un deuxième but juste avant la pause qui va faire beaucoup de mal au Barça
17:00 - 42' - Pedri averti
Le milieu catalan ne veut pas laisser échapper Vinicius et commet une faute au milieu de terrain, il est logiquement averti
16:58 - 41' - Tête de Fermin Lopez
Les catalans continuent de presser le Real à l'image d'une tête de Fermin Lopez écartée par Courtois
16:56 - 38' - Fermin Lopez remet les pendule à l'heure
Après une grosse perte de balle de Guler devant la surface madrilène sous la pression de Pedri, Rashford décale idéalement Fermin Lopez dans l'axe. L'homme en forme des catalans fusille Courtois et permet au Barça de revenir à égalité (1-1)
16:54 - 37' - Frappe cadrée de Bellingham
Le Real a de grosses facilités à se procurer des occasions franches sur deux, trois passes à l'image de la frappe cadrée de Bellingham stoppée par Szszesny
16:52 - 35' - Szszesny attentif
Servi idéalement par Mbappé, Vinicius, qui est libre de tout marquage tente une frappe de pointu mais le ballon est dévié par Szszesny en corner
16:51 - 34' - Courtois s'illustre
Belle parade de Thibault Courtois sur une déviation de Ferran Torres. C'est la première fois que le gardien belge est sollicité
16:50 - 33' - Yamal trop esseulé
On voit très peu Lamine Yamal, bien esseulé sur le côté droit et peu servi par ses partenaires dans cette première demi-heure
16:48 - 30' - Huijsen tout proche du break
Bien servi au second poteau, le jeune défenseur Huijsen dévie le ballon du bout du pied. Sczesny est vigilant et dévie le ballon en corner
16:46 - 29' - Mbappé encore dangereux
Encore une belle action de Kylian Mbappé, qui se déjoue de Cubarsi pour tenter une frappe croisée. Szsezny dévie en corner
16:44 - 27' - Le but de Mbappé en vidéo
Revivez en vidéo l'ouverture du score madrilène signée par Kylian Mbappé
[⚽️ VIDÉO BUT] ???????? #LALIGA— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 26, 2025
???? Kylian Mbappé ouvre le score pour le Real Madrid !
???? Le Français réussit son face à face avec Szczęsny après une énorme passe de Bellingham !
???? Son 19ème but de la saison !https://t.co/H8150EhTIt
16:44 - 26' - Valverde tente sa chance
C'est autour de Valverde de tenter sa chance sur une frappe, malheureusement est trop enlevé. Le ballon passe largement au dessus du cadre