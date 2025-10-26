DIRECT. Real - Barcelone : Mbappé sur un nuage, suivez le match

Battu à quatre reprises la saison dernière par le Barça, le Real de Mbappé tentera de briser la malédiction du Clasico ce dimanche à Bernabeu lors de la 10ème journée de la Liga.

En direct

17:05 - 45+4' - Belle défense de Baldé Mbappé ne parvient pas à contourner Baldé sur le côté droit, le défenseur Catalan parvient à écarter le cuir en dehors de la surface

17:04 - 45+2' - L'égalisation de Fermin Lopez (en vidéo) Revivez en vidéo, le but de 1-1 marqué par Fermin Lopez

17:03 - 46' - Encore un hors jeu pour Mbappé Mbappé parvient encore une fois à marquer mais il est signalé hors jeu à juste titre sur une déviation de Bellingham

17:00 - 43 - BUT DE BELLINGHAM Le Real repasse devant au score grâce à Jude Bellingham. L'Anglais est parfaitement placé dans l'axe pour dévier dans les buts un ballon bien remis de la tête par Militao. Un deuxième but juste avant la pause qui va faire beaucoup de mal au Barça

17:00 - 42' - Pedri averti Le milieu catalan ne veut pas laisser échapper Vinicius et commet une faute au milieu de terrain, il est logiquement averti

16:58 - 41' - Tête de Fermin Lopez Les catalans continuent de presser le Real à l'image d'une tête de Fermin Lopez écartée par Courtois

16:56 - 38' - Fermin Lopez remet les pendule à l'heure Après une grosse perte de balle de Guler devant la surface madrilène sous la pression de Pedri, Rashford décale idéalement Fermin Lopez dans l'axe. L'homme en forme des catalans fusille Courtois et permet au Barça de revenir à égalité (1-1)

16:54 - 37' - Frappe cadrée de Bellingham Le Real a de grosses facilités à se procurer des occasions franches sur deux, trois passes à l'image de la frappe cadrée de Bellingham stoppée par Szszesny

16:52 - 35' - Szszesny attentif Servi idéalement par Mbappé, Vinicius, qui est libre de tout marquage tente une frappe de pointu mais le ballon est dévié par Szszesny en corner

16:51 - 34' - Courtois s'illustre Belle parade de Thibault Courtois sur une déviation de Ferran Torres. C'est la première fois que le gardien belge est sollicité

16:50 - 33' - Yamal trop esseulé On voit très peu Lamine Yamal, bien esseulé sur le côté droit et peu servi par ses partenaires dans cette première demi-heure

16:48 - 30' - Huijsen tout proche du break Bien servi au second poteau, le jeune défenseur Huijsen dévie le ballon du bout du pied. Sczesny est vigilant et dévie le ballon en corner

16:46 - 29' - Mbappé encore dangereux Encore une belle action de Kylian Mbappé, qui se déjoue de Cubarsi pour tenter une frappe croisée. Szsezny dévie en corner

16:44 - 27' - Le but de Mbappé en vidéo Revivez en vidéo l'ouverture du score madrilène signée par Kylian Mbappé