Real - Barcelone: Mbappé a des comptes à régler

Battu à quatre reprises la saison dernière par le Barça, le Real de Mbappé tentera de briser la malédiction du Clasico ce dimanche à Bernabeu lors de la 10ème journée de la Liga.

La plaie est encore vive à Madrid. Quatre fois humiliés par Barcelone la saison passée avec deux défaites en championnat, une en Supercoupe et une en finale de la Coupe du Roi, les Merengue n'ont pas oublié. Ces revers successifs avaient symbolisé la fin d'un cycle et précipité le départ de Carlo Ancelotti. Ce dimanche, sous la houlette d'un Xabi Alonso ambitieux et méticuleux, le Real Madrid pourrait prendre une partie de sa revanche. Au Santiago Bernabéu, l'occasion est belle de solder les comptes et de reprendre le pouvoir face à un rival honni, auteur d'un triplé national l'an dernier. Dans une atmosphère de revanche, Madrid veut refermer cette parenthèse d'humiliation et affirmer son statut de leader incontesté de la Liga.

Mbappé n'a rien oublié

Dans cette quête de rédemption, tous les regards convergent vers Kylian Mbappé. L'attaquant français, meilleur buteur du championnat avec dix réalisations, aborde ce Clasico dans une forme étincelante. Après onze rencontres consécutives avec au moins un but inscrit entre le Real et la sélection tricolore, l'ancien Parisien est devenu le moteur offensif d'Alonso. Sa revanche est personnelle autant que collective car le Bernabéu se souvient encore de son match cauchemardesque face aux Catalans il y a un an, marqué par huit hors-jeu et un but refusé. Depuis, le champion du monde a mûri, affûté son jeu et son mental. " Nous ne voulons pas seulement jouer, nous voulons gagner ", a-t-il affirmé cette semaine, avant d'ajouter : " Il n'y a rien de plus spécial que ce match. " Pour lui, le Clasico est " comparable à un sommet de Ligue des champions, mais au niveau de la Liga ".

Xabi Alonso devrait aligner un onze porté vers l'offensive, symbole de cette volonté de domination. Thibaut Courtois gardera les cages, soutenu par une défense recomposée où Valverde pourrait de nouveau occuper le couloir droit. Au milieu, Tchouaméni épaulera Güler et Bellingham, tandis le jeune prodige argentin, Franco Mastantuono épaulera Mbappé et Vinicius Junior. Un trio explosif, mobile, taillé pour la percussion et la verticalité. Le Real mise sur la vitesse et la créativité pour déstabiliser une défense catalane fragilisée par les blessures.

Une cascade de forfaits au Barça

Car du côté du Barça, la situation est plus préoccupante. Hansi Flick doit composer sans plusieurs cadres. Robert Lewandowski, Dani Olmo et Raphinha, toujours diminué aux ischios, ne seront pas de la partie. Jules Koundé reste incertain, tandis que Gavi et Ter Stegen sont forfaits. Le technicien allemand pourrait donc aligner un onze inédit avec Szczesny dans les buts, Eric Garcia et Araújo en charnière, Pedri et De Jong dans l'entrejeu, juste trio offensif qui a laminé l'Olympiakos et qui sera composé de Lamine Yamal, Fermin Lopez et Marcus Rashford derrière Ferran Torres.

Ce Clasico s'annonce incandescent et pourrait aussi se résumer par un duel à distance entre un Mbappé revanchard et un Lamine Yamal toujours brillant et décisif dans les grands matches. " C'est le match que tout le monde attend ", a rappelé Mbappé, conscient que la victoire pourrait propulser le Real à cinq points de son rival et sceller la fin d'une domination blaugrana. De son côté, le prodige espagnol a ajouté un peu de tension au tour de ce match avec des déclarations polémiques sur le Real "Ils ne font que voler et se plaindre". Entre revanche et confirmation, ce Clasico pourrait raviver, pour le plus grand bonheur des passionnés, la plus belle rivalité du football mondial.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone aura lieu ce dimanche à 16h15 au stade Santiago Bernabeu.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real - FC Barcelone?

Cette rencontre de la dixième journée de la Liga sera diffusée sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Real Madrid : Courtois - Valverde, Militao, Asencio, Carreras - Guler, Tchouameni, Bellingham - Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Barcelone: Szczesny - E Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, De Jong, Fermin, Rashford, Yamal - Ferran Torres

Les différentes côtes

Le Real Madrid leader de la Liga après 9 journées sera pour une fois favori de ce Clasico face au Barça.

