Heure et chaîne TV du Clasico Real - Barça

Le premier Clasico de l'année ce déroule ce week-end, les infos de diffusion.

Un week-end agité en Espagne ! Ce dimanche, l'heure du premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone a sonné. Un match qui arrive tôt, mais qui conserve beaucoup d'enjeux. Les deux équipes sont au coude à coude dans cette saison de Liga. Le Real est leader avec 24 points devant le FC Barcelone avec 22 points. Une seule défaite est à mettre à l'actif des Madrilènes contre une défaite et un match nul pour les hommes de Flick. L'entraîneur allemand sera d'ailleurs suspendu pour ce Clasico après le carton rouge reçu face à Gérone il y a une semaine.

À quelle heure suivre Real - Barça ?

La rencontre de Liga se déroule à partir de 16h15 au stade Santiago Bernabeu du Real Madrid.

Sur quelle chaîne suivre Real - Barça ?

Comme depuis plusieurs années, la rencontre la plus attendue du championnat d'Espagne se déroulera sur les antennes de beIN Sports.