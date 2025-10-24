VIDEO. Lamine Yamal clash le Real, "Ils volent !"

Dans un stream jeudi 23 octobre, la star espagnole a eu des propos très violents à l'encontre du Real.

Le Clasico est bien lancé. Alors que le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent ce dimanche pour le premier Clasico de la saison en Liga, l'Espagnol a lancé une énorme pic aux Madrilènes, les accusant de voler. "Ils volent, ils se plaignent tout le temps", a-t-il lancé dans un stream en Espagne à l'occasion de la Kings League avant d'ajouter un "Ben voyons..." pour réagir à la question "Le Real vole-t-il?" en faisant un signe de la tête et de la main, prouvant une pensée bien tranchée.

Très sur de lui, il a également rappelé le scénario de la dernière fois avec l'écrasante victoire du Barça 4-0. "Il faudra que je marque au Bernabeu? Ca, je l'ai déjà fait, tu ne t'en souviens pas?". Ambiance très tendue à quelques heures d'un derby qui s'annonce bouillant.