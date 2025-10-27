Mort d'un gardien légendaire du Real Madrid et de l'Espagne

L'ancien gardien du Real Madrid et de l'Espagne est décédé ce dimanche 26 octobre.

L'Espagne est en deuil. José Manuel Ochotorena est décédé ce dimanche 26 octobre à Valence à l' âge de 64 ans des suites d'une maladie qui avait limité son activité professionnelle et ses apparitions publiques ces derniers mois comme l'indique Marca. Né à Saint-Sébastien en 1961, il fait ses débuts avec le Real Madrid en 1982. Après avoir été promu en équipe première avec laquelle il remporte une Coupe du Roi contre l'Atlético, il reste dans l'ombre de Miguel Ángel jusqu'à la retraite du gardien. L'année où il a l'opportunité d'être titulaire, ce dernier sera souvent blessé et fera face à la concurrence de Paco Buyo par la suite. En 1988, il signe à Valence après avoir remporté trois Liga, deux Coupes UEFA et une Coupe avec le Real Madrid et réalisera sa meilleure période en carrière. "Le Real Madrid présente ses condoléances et sa sympathie à sa famille, à ses coéquipiers et à tous ses proches, ainsi qu'à tous les clubs où il a joué" a rendu hommage Madrid dans un communiqué avant un hommage de Valence.

International espagnol, il a été en sélection pour la Coupe du monde 1990 en Italie, à laquelle il a participé aux côtés d'Andoni Zubizarreta et du joueur du Sporting Juan Carlos Ablanedo. Sa carrière d'entraîneur a été prolifique puisqu'il est ensuite retourné à Valence comme entraîneur des gardiens sous la direction de Rafa Benítez. Il faisait partie du staff technique qui a remporté l'Euro 2008 en Autriche et en Suisse , la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et le Championnat d'Europe 2012 en Ukraine et en Pologne.