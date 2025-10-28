Dani Carvajal et Lamine Yamal ont pris une décision forte après leur altercation

Les deux hommes ont eu une vive altercation.

Le Clásico de ce dimanche a vu le Real Madrid triompher du FC Barcelone sur le score de 2-1. Mais au-delà de l'intensité habituelle de ce grand rendez-vous footballistique, c'est une autre confrontation qui a marqué les esprits : celle entre Lamine Yamal et Dani Carvajal. Leur accrochage sur le terrain a dépassé les limites du jeu, créant une onde de choc jusque sur leurs relations personnelles.

À la suite de cette rencontre tumultueuse, les deux joueurs ont décidé de ne plus se suivre sur les réseaux sociaux. Un geste étonnant qui laisse supposer des frictions bien plus durables que le temps d'un match. Pour les fans des deux clubs, cela n'a pas échappé à leur vigilance, et les commentaires ont rapidement afflué de toutes parts, chacun s'interrogeant sur l'avenir de leur relation, surtout en vue de leurs engagements communs sous le maillot de l'équipe nationale espagnole.

Dans un monde où les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la vie des sportifs, cette décision n'est pas à prendre à la légère. Elle en dit long sur la rancune qui pourrait s'installer entre les deux hommes. Pourtant, la Fédération Espagnole de Football se veut rassurante. Selon des sources internes, il n'y aurait aucune inquiétude quant à l'impact de cette altercation sur l'esprit d'équipe en sélection nationale. Conscients des enjeux, Carvajal et Yamal sont appelés à mettre de côté leurs différents pour mener à bien les grandes échéances à venir pour la Roja.