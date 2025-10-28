"Lamine Yamal n'est pas le meilleur au monde" : l'ancien président du Barça émet un avertissement

Joan Gaspart a pris la parole sur le prodige espagnol.

L'éternel débat autour des performances revient sur le devant de la scène après chaque Classico, et cette fois, c'est l'ancien président du FC Barcelone, Joan Gaspart, qui fait entendre sa voix. Invité de l'émission La Posesión de Sport, il n'a pas mâché ses mots concernant Dani Carvajal, un joueur bien connu du Real Madrid qu'il considère désormais dépassé. Pour Gaspart, l'idée que le jeune Lamine Yamal ait besoin de s'expliquer ou de se comparer à Carvajal est futile. À ses yeux, Lamine n'a pas à s'inquiéter des commentaires venus de personnes étrangères à la discussion initiale.

Ce qui retient encore plus l'attention, ce sont ses réflexions sur Lamine Yamal lui-même. Gaspart affirme que le jeune prodige n'est pas encore au sommet du monde du football. Il le considère comme un joueur au potentiel énorme, bien sûr, mais il estime qu'il a encore du chemin à parcourir s'il veut vraiment devenir le meilleur. Pour lui, l'essentiel est que Lamine prenne soin de sa santé avant tout. S'il souffre de quelconques blessures, il serait sage pour lui de faire une pause pour revenir au meilleur de sa forme, au lieu de risquer des matches à moitié fit, ce qui pourrait donner des excuses pour des performances en demi-teinte.

Gaspart ne manque pas non plus de rappeler que, même si Lamine est un joueur clé, il ne peut être au-dessus de l'institution qu'est le Barça. Il souligne que le club est une entité avec une histoire et des fans dévoués qui attendent beaucoup de ses joueurs-phares. Ces mêmes fans l'adorent déjà, mais il est de sa responsabilité de ne pas les décevoir, d'autant plus qu'il touche un salaire conséquent pour un joueur de son âge.